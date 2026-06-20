La Justicia de España dispuso la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Como medida cautelar, el tribunal ordenó la retirada de su pasaporte, le prohibió salir del país y estableció la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.

La resolución fue adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, quien consideró que existen indicios suficientes para avanzar hacia el juicio. Además de Gómez, también fueron enviados a juicio su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, este último vinculado a varios de los hechos investigados.

La causa se originó tras una investigación que analiza si la esposa del mandatario utilizó su posición institucional para favorecer intereses empresariales y obtener beneficios vinculados con proyectos académicos y contratos relacionados con organismos públicos. Gómez rechaza todas las acusaciones y sostiene que no cometió ningún delito.

Entre las medidas impuestas por el magistrado se encuentran la entrega obligatoria del pasaporte, la prohibición de abandonar territorio español y comparecencias judiciales quincenales mientras avanza el proceso. El juez argumentó la existencia de riesgo de fuga, una interpretación que fue cuestionada por la defensa y por sectores cercanos al Gobierno.

La decisión generó una fuerte repercusión política en España. Desde el Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez denunciaron una persecución judicial y sostienen que el caso tiene motivaciones políticas. En contraste, dirigentes opositores reclamaron explicaciones al Gobierno y pidieron que colabore plenamente con la Justicia.

El juicio se desarrollará con jurado popular y, por el momento, no se ha informado una fecha de inicio. El caso representa uno de los mayores desafíos políticos para el gobierno de Sánchez, en medio de un clima de creciente confrontación entre oficialismo y oposición en España.