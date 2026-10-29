La Estación Astronómica Carlos Ulrico Cesco, ubicada en Barreal, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, abrirá las puertas de su espacio de hospedaje tras un proceso de refuncionalización y acondicionamiento de sus instalaciones. Marcelo Segura, director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y la Estación Cesco, confirmó a DIARIO HUARPE que el hospedaje tipo hostel con capacidad para dieciocho visitantes, se abrirá a partir del mes de noviembre.

Esta nueva alternativa de astroturismo contempla una tarifa diaria de 110 mil pesos por persona, que incluye merienda, cena, desayuno y la tradicional observación nocturna t diurna del firmamento.

Para disfrutar de esta experiencia integral los interesados deben gestionar su reserva previa a través del sitio web oficial del complejo (https://www.cielodesanjuan.com).

Las actividades guiadas se desarrollan exclusivamente de jueves a domingo.

Propuesta de hospedaje y alta demanda turística

La apertura de este espacio residencial busca dar respuesta a la sostenida demanda de contingentes nacionales e internacionales que llegan hasta Calingasta atraídos por la visibilidad única del cielo nocturno sanjuanino. Al respecto, Segura remarcó la trascendencia de esta habilitación: "Estamos trabajando ya hace tiempo en habilitar lo que es la parte de hospedaje aquí en el observatorio Cesco, porque tenemos muchas visitas de turistas nacionales e internacionales y siempre nos preguntan si se pueden quedar a dormir. Hasta el momento no teníamos habilitada esa función, y ahora hemos preparado este hostel que tiene una capacidad para 18 personas, con baño compartido".

Segura detalló la dinámica del servicio y su claro enfoque de divulgación astronómica: "Lo que se ofrece es una merienda, una cena, la observación nocturna y diurna, y luego el desayuno. Todo eso por un monto estimado de $110.000 por persona por día. Generalmente las observaciones son en la noche y en el día hacemos una guia por el complejo. Vamos a arrancar con esta nueva propuesta turística para el astroturismo en San Juan, que nos parece bastante interesante y es una demanda que tenemos en el medio, así que vamos a tratar de cubrirla".

Reservas, recomendaciones climáticas y atención al público

Tanto para contratar la estadía nocturna con observación estelar como para efectuar los recorridos guiados diurnos por el predio científico, los interesados deben realizar la reserva previa ingresando al portal web oficial de la institución.

El cronograma de visitas con guía funciona exclusivamente de jueves a domingo inclusive. En tanto, de lunes a miércoles la estación opera a puertas cerradas para el público general, destinando esas jornadas a tareas de mantenimiento técnico e instrumental y a la investigación concentrada de los astrónomos.

Dada la altitud de la estación en Barreal, la amplitud térmica suele ser marcada incluso durante los meses estivales. En este sentido, Segura aconsejó especialmente a los visitantes: "Siempre que vengan, por más que sea verano y que en la ciudad hagan 40 grados, traigan un abrigo siempre, porque acá en las noches refresca. Siempre está bien una camperita y no venir de pantalón corto, por más que esté muy caluroso, porque acá se pone fresco".

Por otra parte, sugirió prestar atención a la fase lunar antes de seleccionar la fecha: "Tratar de en lo posible no reservar en los días de luna llena porque son los días que menos se aprovecha la observación", aunque aclaró que las visitas se efectúan de igual modo si el visitante no dispone de margen de fechas.

Infraestructura de vanguardia e integración científica

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar y la Estación Cesco integran uno de los centros de investigación astronómica más reconocidos del hemisferio sur, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El acondicionamiento y puesta en valor de las instalaciones residenciales fortalece la infraestructura turística y científica de la región, permitiendo albergar adecuadamente a científicos e investigadores.

Emplazado en un entorno natural privilegiado junto a la Pampa del Leoncito, el complejo reafirma a San Juan como capital nacional del astroturismo y referente indiscutido de la divulgación científica.