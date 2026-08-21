El Colegio Nuestra Señora de Luján llegó a UPD Unidos por el Desafío con algo más que estudio, nervios y ganas de avanzar: Bautista Morra y Julián Ortiz llevaron una estampita de la Virgen de Luján como símbolo de su fe. Y aunque la estrategia y los conocimientos fueron protagonistas, la pequeña imagen se convirtió en una de las postales más llamativas de un duelo que se definió con máxima tensión.

El equipo azul, representante de 5° D del Colegio Nuestra Señora de Luján de Capital, se enfrentó al equipo naranja del Colegio Secundario Dante Alighieri, integrado por Maximiliano Caparrós y Morena Díaz, de 5° B. Desde el comienzo, ambos cursos tuvieron que demostrar cuánto habían preparado para esta nueva etapa de la competencia.

Bautista Morra y Julián Ortiz, representantes de 5° D del Colegio Nuestra Señora de Luján. FOTO HUARPE.

Antes de que comenzara el juego, la estampita llamó la atención en el estudio. Los representantes de Luján contaron que son devotos de la Virgen y que la tienen presente, un detalle que acompañó al equipo durante toda la jornada. Pero después llegó el momento de dejar la fe en pausa por unos minutos y poner a prueba los conocimientos.

La ruleta abrió el desafío con preguntas de distintas materias y el primer bloque ya dejó en claro que nadie tendría el camino servido. Hubo respuestas correctas, otras que obligaron a recalcular y varios momentos en los que una opción aparentemente sencilla terminó jugando una mala pasada. Al cierre de esa instancia, Luján tomó una leve ventaja.

La competencia siguió con verdadero o falso y unir conceptos, donde los equipos tuvieron que combinar rapidez y precisión. Mientras el azul consiguió sumar con una buena racha, el naranja respondió y mantuvo el duelo abierto. La diferencia seguía siendo mínima y el resultado estaba lejos de estar definido.

Después llegó uno de los tramos decisivos: el Tutti Frutti. Allí los dos equipos aceleraron para responder categorías, letras y materias en pocos segundos. Luján consiguió 13 puntos, pero Dante Alighieri respondió con 15 y logró achicar la distancia. Cuando parecía que todo podía inclinarse para cualquier lado, todavía quedaba la lluvia de preguntas.

Con 90 segundos por delante, cada respuesta podía cambiar la historia. El equipo azul logró 11 respuestas correctas y el naranja alcanzó 10. Así, tras un programa cargado de nervios, estudio y una competencia que mantuvo la incertidumbre hasta el último momento, llegó la definición.

Finalmente, el Colegio Nuestra Señora de Luján, 5° D, consiguió el pase a la siguiente fase y celebró un triunfo ajustado: la diferencia fue de apenas tres puntos. ¿Fue la estrategia, el estudio o la compañía de la Virgencita? Lo cierto es que la estampita estuvo presente y Luján sigue en carrera en UPD.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.