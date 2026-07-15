Tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Nueva Jersey para presenciar el partido frente a España y aseguró que seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos.

En una entrevista con Radio Mitre, el mandatario también envió un mensaje al plantel dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que el Gobierno nacional respetará la decisión de los futbolistas sobre cómo celebrar en caso de conquistar la cuarta Copa del Mundo. “Nadie les va a cogotear la fama”, afirmó Milei al referirse a un eventual recibimiento del equipo tras su regreso al país.

La Casa Rosada, a disposición del plantel

El Presidente explicó que la Casa Rosada estará disponible para la Selección si los jugadores desean realizar allí alguna actividad institucional luego de la final, aunque remarcó que será el propio plantel quien decidirá cómo organizar los festejos.

Con esa definición, buscó despejar cualquier especulación sobre una intervención oficial en las celebraciones de una eventual consagración mundialista.

La cábala que reveló Milei

Durante la entrevista, Milei contó además una particular cábala que mantiene desde el inicio de la fase decisiva del Mundial.

Según explicó, observa los partidos con una campera de YPF, una prenda que decidió no quitarse más luego de lo ocurrido en la semifinal frente a Inglaterra. “Cuando me la saqué porque tenía calor, nos hicieron un gol, así que no me la saqué más”, relató entre risas.

Su análisis del triunfo ante Inglaterra

El mandatario también se refirió a la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, que clasificó a Argentina a una nueva final del mundo. A su entender, el conjunto de Scaloni fue superior durante gran parte del encuentro. “Argentina lo pasó por arriba”, aseguró al analizar el desarrollo del partido.

Al mismo tiempo, sostuvo que el resultado deportivo debe diferenciarse del histórico reclamo argentino por las Islas Malvinas, y reiteró que la recuperación de la soberanía debe buscarse por la vía diplomática.

Con la clasificación consumada, Milei seguirá el duelo decisivo del próximo domingo, desde las 16, en la residencia presidencial, mientras millones de argentinos esperan que la Albiceleste pueda vencer a España y conquistar la ansiada cuarta estrella.