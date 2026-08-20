Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, apuntó contra Karina Milei y aseguró que el consultor político le había contado sobre una presunta participación de la hermana del Presidente en hechos de corrupción dentro del Gobierno argentino. Sus declaraciones fueron realizadas desde una clínica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde permanece internada después de haber recibido cuatro disparos.

Beller relató que mantuvo una relación con Cerimedo desde diciembre del año pasado hasta el ataque y que, durante ese período, el consultor le habló sobre distintos negocios que, según su versión, se desarrollaban dentro de la administración libertaria.

En particular, vinculó sus declaraciones con la causa por los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, hablaba sobre presuntos sobornos. Beller afirmó que Cerimedo le aseguró que las grabaciones eran reales y que fueron filtradas para evitar que el caso quedara impune.

La mujer sostuvo además que Cerimedo se había alejado del entorno presidencial porque consideraba que había demasiados cuestionamientos. En ese contexto, afirmó que el consultor le dijo que Karina Milei estaba involucrada en los hechos de corrupción.

Según Beller, Cerimedo también mantenía una relación cercana con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones vinculadas a seguridad. Además, mencionó a Victoria Villarruel y aseguró que uno de los trabajos realizados por el consultor había sido una campaña para perjudicar políticamente a la vicepresidenta.

Villarruel, por su parte, hizo referencia a Cerimedo en una publicación en X en la que escribió: “Qué rápido envejeció todo”, al recordar una publicación de 2024 en la que el consultor cuestionaba a la vicepresidenta y respaldaba a Karina Milei.

También habló de Bolivia

Beller realizó además acusaciones sobre los negocios de Cerimedo en Bolivia. Según su relato, el consultor recibía dinero proveniente de presunta corrupción en el gobierno de Rodrigo Paz y lo habría lavado mediante distintas empresas en la Argentina.

La mujer afirmó que Cerimedo decía facturar unos 800.000 dólares mensuales y aseguró haber visto grandes cantidades de dinero en efectivo en el departamento donde vivían.

Las declaraciones se producen mientras en Bolivia avanza la investigación por el ataque contra Beller y la situación judicial de Cerimedo. Las acusaciones realizadas por la mujer forman parte de sus dichos y deberán ser corroboradas por la Justicia.