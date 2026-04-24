La Fórmula 1 sumará a Turquía como nueva sede a partir de la temporada 2027, marcando el regreso del Gran Premio en el circuito de Istanbul Park tras varios años fuera del calendario oficial. La incorporación forma parte de la estrategia de expansión global de la categoría.

El acuerdo contempla un contrato inicial de al menos cinco años, lo que garantiza la presencia sostenida del país en el calendario, aunque bajo un formato rotativo con otras sedes, debido al límite de 24 carreras que mantiene la categoría.

El circuito de Estambul ya había sido sede de la Fórmula 1 entre 2005 y 2011, y volvió de manera excepcional en 2020 y 2021 durante la pandemia. Es un trazado muy valorado por pilotos y fanáticos por su diseño técnico y desafiante.

El regreso de Turquía se da tras años de negociaciones y esfuerzos por volver a la máxima categoría, en un contexto de fuerte competencia entre países por asegurar una fecha en el calendario, debido a los altos costos de organización.

Además, la decisión se enmarca en una reconfiguración más amplia del calendario, que incluye sedes rotativas y la salida o alternancia de algunos circuitos históricos, en busca de equilibrar la expansión comercial con la logística del campeonato.

Desde la organización de la Fórmula 1 destacaron el crecimiento del mercado turco y el interés de los aficionados como factores clave para concretar el acuerdo, consolidando a Estambul como una plaza estratégica dentro del futuro del deporte.

Con esta incorporación, la Fórmula 1 reafirma su política de expansión global, sumando nuevos destinos sin aumentar la cantidad total de carreras, lo que obliga a implementar un sistema de rotación entre diferentes países.