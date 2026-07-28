La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abrió las inscripciones para el Curso de Ingeniería en Cosmética Natural, una propuesta destinada a todas las personas interesadas en aprender a elaborar productos cosméticos con ingredientes naturales, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

La capacitación comenzará el 7 de agosto y se desarrollará durante tres semanas. Las clases serán presenciales, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química, donde los participantes elaborarán sus propios productos bajo la guía de especialistas.

El curso estará a cargo de las investigadoras María Lucía Martín y Luciana Belén Bustos, quienes enseñarán desde los fundamentos de la formulación hasta el proceso completo de elaboración y envasado de cosméticos naturales.

Durante las jornadas prácticas, los asistentes fabricarán productos como bálsamos labiales, cremas corporales, sérums, pomadas para la reconstrucción de la piel y rubores en polvo, utilizando materias primas naturales. Todo lo elaborado podrá llevarse a sus hogares.

Además de las prácticas, la propuesta incluye un manual de estudio, actividades complementarias y certificado de asistencia. Todos los materiales, insumos y envases serán provistos por la organización.

La capacitación estará dividida en cuatro módulos: Introducción a la cosmética; Emulsiones y cuidado corporal; Cuidado facial y maquillaje natural; y Calidad, seguridad y presentación. La metodología priorizará el trabajo práctico para que los participantes adquieran experiencia directa en la formulación de productos.

Las docentes explicaron que el objetivo también es promover el uso de ingredientes amigables con la salud y el ambiente, fomentando alternativas naturales frente a productos elaborados con derivados del petróleo. Además, destacaron que el curso puede representar una oportunidad para quienes deseen iniciar un emprendimiento vinculado a la cosmética natural.

El curso tiene un valor de $100.000 para el público en general, $90.000 para docentes de la UNSJ y $80.000 para estudiantes. El arancel incluye materiales de trabajo, envases, material didáctico, coffee break y certificado de asistencia. La convocatoria está abierta a personas de todas las edades y las inscripciones ya se encuentran habilitadas haciendo click aquí.