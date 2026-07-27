La Falda convocó a más de 2.500 personas en la Fiesta del Escudo

La localidad de La Falda, en el departamento Jáchal, fue sede de la novena edición de la Fiesta del Escudo, una celebración que volvió a convocar a una multitud de vecinos, familias y visitantes. Según la organización, más de 2.500 personas participaron de la jornada, que ofreció una variada propuesta artística, cultural y gastronómica, consolidando al evento como uno de los más representativos de la comunidad.

La novena edición del encuentro popular reunió a familias, visitantes y autoridades. FOTO: Gentileza

La celebración contó con la presencia del intendente de Jáchal, Matías Espejo, quien estuvo acompañado por funcionarios municipales y compartió la velada con los asistentes. La participación de las autoridades reafirmó el respaldo institucional a una fiesta que busca fortalecer las tradiciones locales y promover el encuentro entre los habitantes del departamento y quienes llegan desde otras localidades.

Música y danza como protagonistas

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la actuación de destacados artistas jachalleros, quienes ofrecieron un espectáculo que combinó música popular y repertorios tradicionales. Las presentaciones mantuvieron al público acompañando con aplausos y canciones durante toda la tarde.

La propuesta artística también incluyó la participación del Ballet Luis Tello, que desplegó sobre el escenario un repertorio de danzas folclóricas, aportando color y representando las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región.

Sabores regionales y participación comunitaria

La gastronomía tuvo un papel destacado con la participación del grupo La Faldeñita, encargado de ofrecer distintas especialidades regionales que fueron disfrutadas por los asistentes durante toda la celebración.

"Estas fiestas populares son espacios de encuentro que permiten fortalecer nuestra identidad y compartir nuestras tradiciones con vecinos y visitantes", destacaron desde la organización del evento.

Un evento que sigue creciendo

La novena edición de la Fiesta del Escudo volvió a evidenciar el crecimiento sostenido de esta propuesta, que año tras año incrementa su convocatoria y se consolida dentro del calendario de celebraciones del departamento de Jáchal.

Desde la organización señalaron que la respuesta del público confirma el valor de este tipo de encuentros para preservar las costumbres locales, impulsar la actividad cultural y favorecer el movimiento turístico y económico de la zona.

Dato

La Fiesta del Escudo se ha convertido en una de las celebraciones tradicionales de La Falda y, con cada nueva edición, amplía su convocatoria, posicionándose como un espacio de promoción de la cultura, el folclore y la gastronomía regional.