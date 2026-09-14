La familia de Camila y el dolor por el femicidio: “Buscaba un futuro y vuelve para ser velada”

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Calingasta tras confirmarse el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello, una joven de 26 años oriunda de Rosario, Santa Fe, que se encontraba residiendo en la localidad de Barreal mientras cursaba sus estudios como aspirante en el Instituto de Formación de Gendarmería Nacional.

El hecho se registró durante la tarde del domingo, cerca de las 14:30, en las inmediaciones de la avenida San Martín y la calle Presidente Roca. Las autoridades policiales acudieron al lugar a partir de un llamado de alerta que informaba sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública con múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Al llegar al sitio indicado, los efectivos constataron el fallecimiento de la joven estudiante. En el mismo escenario se encontraba su pareja, Carlos Gonzalo Rivero, de 25 años, oriundo de Tartagal, provincia de Salta. El joven, quien había sido apartado previamente de la mencionada institución de formación, presentaba lesiones asociadas a un intento de quitarse la vida, por lo que debió ser asistido de urgencia por personal médico y trasladado en código rojo al Hospital Rawson.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, bajo la clasificación de femicidio, desde donde se dispusieron las diligencias y peritajes correspondientes para esclarecer la mecánica y los motivos del ataque.

La noticia generó un inmediato impacto tanto en Barreal, donde durante la noche del domingo se realizó una movilización en reclamo de justicia, como en la ciudad natal de la víctima. Camila contaba con una activa trayectoria en la colectividad italiana de Rosario antes de radicarse en la provincia para concretar su vocación en las fuerzas de seguridad.

A través de las plataformas digitales, el entorno cercano de la joven manifestó la devastación que atraviesa la familia ante la pérdida. Su prima, Sami Vecchiarello, compartió una serie de imágenes de la joven junto a un mensaje en el que expresó la impotencia frente al suceso.

"Uno siempre ve estas cosas por las noticias, lamentando o sufriendo por cada mujer que es asesinada por la persona que ama, muchas veces sin poder pedir ayuda o simplemente porque te manipulan tanto que una decide callar…Hoy nos toca a nosotros, la Familia Vecchiarello atravesar por esto donde un hdp le quitó la vida a mi prima Camila Vecchiarello", publicó la familiar.

En sus declaraciones, la allegada expuso el pesar de sus padres y hermanos ante la abrupta interrupción de sus proyectos formativos.

"Un hdp dejó sin hija, sin hermana a una familia que esperó su llegada con muchas ansias, al ser la primer mujer después de 4 varones. ¿Cómo le explicás a una mamá, a un papá, a sus hermanos lo que sucedió? Si ella se fue de Rosario en busca de un futuro y vuelve para ser velada por su familia, ¿cómo se explica esto?", agregó.

Por último, el mensaje concluyó con un pedido firme dirigido a las autoridades judiciales para que la investigación avance hasta las últimas consecuencias.

"hoy, toda la familia está destrozada. Hoy pedimos Justicia no solo por Camila si no por todas esas mujeres asesinadas por estas lacras ...que esto no quede en la nada. Queremos justicia por CAMILA AGUSTINA VECCHIARELLO", sentenció.