La familia de Gemma Álvarez exige mejorar la protección para evitar femicidios

La abogada querellante de la familia de Gemma Álvarez, Fabiana Salinas, pidió que se revisen y fortalezcan las medidas de protección para víctimas de violencia de género tras el femicidio ocurrido en San Juan. La letrada sostuvo que Gemma había denunciado a su expareja apenas un día antes del asesinato, obtuvo una restricción perimetral, pero la medida no alcanzó para evitar el desenlace fatal. El caso volvió a poner bajo la lupa la eficacia de los mecanismos de prevención y protección para mujeres en situación de riesgo.

"En este tema tan delicado debemos tener en cuenta que, desde 2023 hasta la fecha, en la provincia se registraron 16 femicidios. Es un número muy importante y consideramos que, evidentemente, hay medidas de protección que deben analizarse, revisarse y fortalecerse porque hay algo que no está funcionando", afirmó Salinas.

La abogada agregó que "toda la sociedad lo está reclamando, especialmente las mujeres que son víctimas de violencia de género y que, cuando realizan una denuncia, el mayor temor que tienen es el momento en que la persona denunciada es notificada".

Un historial de violencia

Según explicó la representante de la familia, el acusado ya había sido denunciado anteriormente por episodios de violencia y la relación estaba marcada por años de agresiones.

"La persona imputada había sido denunciada previamente por hechos de violencia. Era una relación de aproximadamente 12 años, en la que Gemma sufrió hostigamientos permanentes, violencia física y psicológica", sostuvo.

También señaló que "en varias oportunidades permaneció encerrada durante días y el imputado incluso le impedía trabajar para que no pudiera sostener económicamente a la hija de ambos, de 11 años". Salinas remarcó que "Gemma era víctima de violencia de género desde hacía tiempo y había realizado varias denuncias antes de este hecho tan doloroso".

El femicidio y la captura del sospechoso

Gemma Álvarez fue asesinada el jueves 30 de julio, apenas un día después de haber denunciado por violencia de género a su expareja, Matías Exequiel Marín, y de que la Justicia le otorgara una medida de prohibición de acercamiento. De acuerdo con la investigación, la mujer circulaba en motocicleta cerca del predio de Chimbas cuando comenzó a ser perseguida por el acusado. El ahora detenido la habría alcanzado a bordo de un automóvil blanco, la arrinconó, la embistió y luego la atacó con un cuchillo en plena vía pública.

La autopsia confirmó que la víctima recibió 31 puñaladas, heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Durante el ataque, un penitenciario que se dirigía a su trabajo escuchó los pedidos de auxilio de Gemma y alcanzó a observar parte de la secuencia antes de que el agresor escapara corriendo, dejando abandonado el vehículo que habría utilizado para cometer el crimen.

Tras el femicidio, Marín permaneció prófugo durante varias horas. La búsqueda terminó cuando vecinos advirtieron su presencia escondido en una vivienda de Villa Obrera y dieron aviso a la Policía. Con esa información se montó un operativo que permitió su captura y posterior detención. Desde entonces permanece a disposición de la Justicia, imputado por el femicidio de Gemma Álvarez, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del hecho.