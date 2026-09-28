Una situación de angustia y emergencia médica moviliza a la comunidad de Caucete, en San Juan. Los familiares de Plácida Maya, una querida mujer mayor conocida por los vecinos como “Pulula” y radicada en San Expedito, Bermejo, han iniciado una campaña solidaria. La meta principal es reunir 7 millones de pesos destinados a cubrir los costos de una cirugía de urgencia tras haber sufrido un desafortunado accidente.

Una caída con graves consecuencias

El delicado cuadro de salud que atraviesa Pulula se desencadenó cuando una caída en su vivienda le provocó la fractura del fémur de su pierna izquierda. Debido al impacto y a su avanzada edad, la abuela quedó inmovilizada de inmediato y debió ser trasladada a un centro asistencial donde permanece internada bajo observación médica.

En la actualidad, la mujer pasa sus días postrada en una cama y soportando dolores a la espera de una solución definitiva.

La única alternativa para revertir su condición y devolverle la capacidad de caminar es una intervención quirúrgica traumatológica que requiere colocar una prótesis específica, acompañada por un conjunto de insumos y elementos médicos esenciales.

El riesgo de la inmovilidad

Según explicaron sus allegados, la provisión estatal de la prótesis requerida puede llegar a demorar entre 50 y 60 días. Para el cuadro clínico actual de Pulula, afrontar dos meses de inmovilidad representa una seria amenaza para su salud.

La preocupación familiar se incrementa debido a que la abuela padece diabetes. El hecho de permanecer postrada por un período extenso aumenta exponencialmente los riesgos de padecer complicaciones colaterales graves, como escaras cutáneas o un deterioro generalizado de su salud. Por este motivo, la recomendación médica y el anhelo familiar apuntan a concretar la operación en una clínica privada lo antes posible.

Por otro lado, el obstáculo determinante para realizar la cirugía en el ámbito privado es estrícticamente económico. Según los presupuestos médicos recabados por la familia, el costo global que comprende honorarios quirúrgicos, internación, la prótesis traumatológica y los materiales de quirófano asciende a $7.000.000.

Se trata de una suma fuera del alcance de la economía familiar, ya que sus allegados confirmaron que el hogar subsiste únicamente con la asignación de una jubilación mínima.

Ante la imposibilidad material de reunir dicho monto por recursos propios, decidieron apelar a la solidaridad de los habitantes de Bermejo, San Expedito, Caucete y toda la provincia de San Juan.

Para colaborar con la causa

En medio de la incertidumbre, los familiares de Pulula remarcaron la importancia de la ayuda comunitaria. “Cada aporte suma, por más pequeño que sea”, señalaron en su llamado solidario.

Para canalizar las donaciones, la familia puso a disposición una cuenta con el alias mjd.84, a nombre de María José Domínguez.

Asimismo, solicitaron difundir la campaña en redes sociales y WhatsApp para llegar a más personas y lograr que Pulula acceda a su prótesis, sea operada y vuelva a ponerse de pie.