Familiares, amigos y allegados de Uriel Ríos se concentraron este miércoles frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para reclamar justicia por el asesinato del adolescente de 17 años en Rawson. La movilización comenzó desde las 9 bajo la consigna “Por una infancia y juventud con Justicia”, mientras la investigación continúa en manos de la Justicia Penal Juvenil.

Durante la mañana, Javier Ríos, padre de Uriel, llegó hasta las puertas de Tribunales y habló con los medios sobre lo ocurrido. En ese contexto, cuestionó la versión sobre cómo se inició el enfrentamiento y aseguró:

“A mis hijos los confundieron con otras personas”.

El hombre también sostuvo: “Se estaban yendo y los atacaron, no como dicen que ellos atacaron”, en referencia a Uriel y su hermano gemelo, quien también resultó herido durante el episodio.

El reclamo de la familia

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales por familiares y allegados del adolescente. Los organizadores invitaron a la comunidad a acompañar el pedido con el mensaje “Tu voz también puede hacer la diferencia”.

La concentración se realizó mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido durante la madrugada del lunes, después de una fiesta privada por el Día del Estudiante. Según la información difundida sobre el caso, luego del festejo se produjo una pelea entre varios jóvenes en inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, en la zona de Quinta Don Pedro en Rawson.

En medio del enfrentamiento, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax y murió posteriormente como consecuencia de la lesión. Su hermano gemelo también sufrió heridas punzocortantes, pero evolucionó favorablemente y fue dado de alta.

Un adolescente de 16 años quedó detenido

La investigación tuvo un avance durante la noche del lunes, cuando un adolescente de 16 años señalado como presunto autor del ataque se presentó voluntariamente en Tribunales acompañado por su abogado. Debido a su edad, el expediente quedó bajo la órbita del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus.

Este miércoles también se conoció que la abogada Filomena Noriega asumió la defensa del adolescente. El joven continúa alojado en un hogar provincial y todavía no había sido presentado ante la jueza al momento de esa información.

La defensa, según información publicada este miércoles, anticipó que solicitará revisar las cámaras de seguridad para reconstruir el enfrentamiento y establecer qué ocurrió antes de la agresión.

Mientras tanto, la familia de Uriel mantiene el reclamo para que se esclarezcan las circunstancias del crimen y se determine la responsabilidad de cada uno de los jóvenes que participaron del episodio.