La familia de Uriel Ríos volverá a movilizarse este viernes para pedir justicia por la muerte del adolescente de 17 años, ocurrida luego de una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en Médano de Oro.

La convocatoria está prevista para las 19 en la Plaza 25 de Mayo, donde familiares y allegados se concentrarán para reclamar el esclarecimiento del crimen. En esta oportunidad, además, la familia hizo un llamado especial a los estudiantes sanjuaninos para que se sumen y acompañen el pedido de justicia.

Uriel Ríos murió el pasado 21 de septiembre luego de recibir una herida de arma blanca en el tórax durante una pelea registrada en las inmediaciones de la Quinta Don Pedro, ubicada sobre calle Alfonso XIII, en Médano de Oro. Su hermano mellizo, Uziel, también resultó herido durante el enfrentamiento.

Por el hecho, la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus. Actualmente son dos los adolescentes que permanecen imputados provisoriamente por homicidio en riña, mientras la Justicia intenta determinar qué participación tuvo cada uno en la pelea y quién provocó la herida mortal.

La causa atraviesa además una semana clave. La jueza ya recibió una compilación de los videos incorporados al expediente y dispuso que fueran exhibidos a las partes. El material, junto con una pericia informática realizada por personal especializado de la Policía de San Juan, será utilizado para reconstruir la secuencia de la pelea y establecer quiénes participaron.

Para este viernes también están previstas nuevas declaraciones testimoniales, por lo que la jornada tendrá especial importancia tanto para la investigación como para el reclamo de los familiares.

La familia de Uriel ya había protagonizado otras movilizaciones desde el crimen y mantiene firme su pedido de justicia. En la última convocatoria, el padre del adolescente, Javier Ríos, pidió públicamente el acompañamiento de la comunidad.

Ahora, el llamado vuelve a las calles y apunta especialmente a los jóvenes y estudiantes que quieran acompañar a la familia en la Plaza 25 de Mayo.