La familia de Dylan Bunda, el único imputado hasta el momento en la causa por el presunto abuso a una menor ocurrido en Médano de Oro, se manifestó en Tribunales para sostener su inocencia y reclamar que la investigación avance con justicia.

En ese contexto, Mariana Cortez, madre del adolescente, habló sobre la situación que atraviesa su familia y defendió a su hijo. “Yo solamente quiero que hagan las cosas como deben ser, nada más”, expresó, al tiempo que cuestionó quién escucha y protege a los chicos cuando atraviesan situaciones de este tipo.

Mariana Cortez, mamá de Dylan - Foto: Diario Huarpe

Cortez aseguró que pudo ver a Dylan y conversar con él. Según manifestó, su hijo se encuentra bien y recibe un trato acorde a su edad. También contó que está en contacto con los abogados y que, por el momento, deberán esperar cómo continúa el proceso judicial.

Al referirse a lo ocurrido durante la noche de la fiesta, la mujer sostuvo que había hablado telefónicamente con su hijo y con los chicos que estaban con él. Según su relato, en ese momento todo parecía estar normal y no había advertido ninguna situación fuera de lo común.

Además, aseguró que los amigos de Dylan mantienen la misma versión que él. “Lo mismo, todos dicen lo mismo”, afirmó.

La madre también manifestó que no cree que exista una situación armada contra su familia y señaló que no conoce a las personas involucradas ni mantiene conflictos con nadie. Sobre la menor que denunció el hecho, prefirió no hacer declaraciones.

El reclamo de la familia

Durante la entrevista, Mariana Cortez insistió en que pretende que se escuche a todas las partes y que la Justicia determine lo ocurrido. “Es una injusticia muy grande lo que están haciendo”, sostuvo, al expresar su preocupación por la situación que atraviesa su hijo.

Por ahora, Dylan Bunda es el único imputado en la investigación por el presunto abuso a una menor en Médano de Oro. La causa continúa su curso judicial y será la investigación la que deberá establecer las responsabilidades correspondientes.