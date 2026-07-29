"Le llegan los mensajes": El desgarrador relato del hermano del director de Protección Civil tras el accidente.

En contacto con DIARIO HUARPE, Nelson Heredia, hermano del director de Protección Civil, compartió el drama que atraviesa su familia y el pequeño pero potente indicio que los mantiene en pie. Nelson relató que el último mensaje directo de su hermano fue a las 9:10 de la mañana, informándole sobre su partida hacia las maniobras. El contacto se cortó cerca de las 10:30, pero lo que sucedió después desafía la lógica de la tragedia. "Yo hace media hora le envié unos mensajes y me recibe los mensajes; no los lee, obviamente, pero marca las dos palomitas ahí como que recibió el mensaje", confesó Nelson con una voz cargada de angustia y expectativa.

Para los familiares, este detalle técnico no es menor. En la soledad de la montaña, que el teléfono de Carlos Heredia siga recibiendo señales de datos o SMS sugiere que el dispositivo no fue destruido por llamas ni por un impacto desintegrador. "Quizás puede que haya caído, están muy golpeados y haya caído el teléfono lejos de su alcance", especuló Nelson, aferrándose a la posibilidad de que los siete ocupantes estén aguardando auxilio tras un aterrizaje forzoso.

Un escenario inhóspito sin rastros de fuego

Según precisó Neson, la ubicación exacta del helicóptero fue detectada por una aeronave del Parque Nacional Talampaya que sobrevoló la zona del siniestro. El panorama que divisaron los pilotos aporta otro dato fundamental para la fe de los allegados: no se observaron indicios de incendio ni explosiones en el lugar del impacto. "La esperanza que tenemos es que no hubo principio de incendio. No hay ningún indicio de fuego ni de explosión ni nada por el estilo", reafirmó Nelson Heredia a este medio. "El helicóptero se encuentra depositado en una quebrada inhóspita y de muy difícil acceso", agregó.

La complejidad del terreno es tal que el personal de la Policía, Gendarmería y grupos especiales de rescate deberán realizar la aproximación final a pie, dado que se trata de un área protegida donde el tránsito vehicular es prácticamente imposible. Esta demora en el contacto físico con los accidentados aumenta la tensión de las familias, que interpretan cada minuto de silencio como una batalla contra el tiempo y las probables heridas sufridas.

Vigilia oficial y protocolos de emergencia

Desde el Gobierno provincial y la Secretaría de Estado de Seguridad se ha solicitado cautela, informando que la prioridad absoluta es completar las tareas operativas en el sitio localizado. La nómina definitiva de la tripulación será comunicada oficialmente por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mientras que el Parque Ischigualasto ha suspendido sus actividades turísticas para facilitar las comunicaciones de emergencia en la región. La fe de Nelson, sin embargo, no depende de comunicados, sino de esa pantalla de celular donde dos pequeñas marcas grises parecen gritar que su hermano todavía está allí, en algún lugar de la quebrada, esperando que el rescate finalmente los alcance.