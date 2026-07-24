La Federación Económica de San Juan (FESJ) avanzará en la creación de un sello destinado a comercios y empresas que busquen integrarse como proveedores de la minería. La iniciativa, que surgió tras una jornada de capacitación realizada junto a especialistas del sector, apunta a preparar a los negocios locales para las oportunidades que generará el crecimiento de la actividad en la provincia.

La propuesta fue confirmada a DIARIO HUARPE por Carlos Arsenio Iramain, vicepresidente del Sector Comercio de la Federación Económica, quien explicó que la entidad continuará trabajando para acercar herramientas a los comerciantes interesados en vincularse con la cadena de valor minera.

"Vamos a seguir acompañando al comercio a través de la Federación Económica y las cámaras. Vamos a tener otra reunión porque queremos sacar un sello para avalar al comercio también", señaló.

La capacitación contó con la participación de la abogada Tania González y de Nicolás Riccetto, quienes expusieron sobre los requisitos y procesos necesarios para convertirse en proveedores de empresas mineras y de sus contratistas.

Según explicó Iramain, la iniciativa busca derribar la idea de que solo las grandes empresas pueden acceder al sector.

"Mucha gente tiene el tabú de que no puede ser proveedor minero. Y no es así: todos pueden. Inclusive, está la posibilidad de unificar varios negocios para prestar servicios en conjunto", afirmó.

Un aval para ingresar al sector

El dirigente aclaró que el sello aún se encuentra en etapa de desarrollo y que será trabajado junto a la consultora que brindó la capacitación.

"Es a través de la misma consultora. Ellos lo avalan, ponen la firma y se va a trabajar a través de la Federación", explicó.

La intención es que funcione como una herramienta que permita acreditar conocimientos básicos y preparación para participar en procesos de contratación vinculados a la minería.

En un video difundido por la propia Federación Económica, González destacó que muchas empresas locales ya están en condiciones de incorporarse a la cadena de valor minera y sostuvo que uno de los principales objetivos de la capacitación fue mostrar las oportunidades existentes para proveedores sanjuaninos.

La minería como oportunidad

Iramain consideró que el desarrollo minero será uno de los principales motores económicos de San Juan durante los próximos años y aseguró que todavía no se dimensiona el impacto que podrían tener los nuevos proyectos.

"La minería es lo que se viene. Es algo que estamos esperando todos los sanjuaninos y también el país. San Juan va a ser un polo muy importante para la minería argentina", sostuvo.

Además, remarcó que la actividad no solo demandará servicios directamente vinculados a las operaciones mineras, sino que también impulsará el consumo y la actividad comercial en general.

"El trabajador argentino es de gastar. Cuando empiecen a desarrollarse los proyectos se van a mover todos los rubros: indumentaria, librerías, calzado, ferreterías, construcción. Todo se va a ir activando de manera gradual", afirmó.

La clave será asociarse

Uno de los puntos centrales planteados durante la capacitación fue la necesidad de que los pequeños comerciantes trabajen de manera asociada para responder a las demandas de las empresas contratistas.

"Hoy las mineras tercerizan prácticamente todo. Y esos contratistas necesitan proveedores. Lo que va a tener que aprender el comerciante sanjuanino es a unirse. Se pueden juntar tres, cuatro o cinco comercios y proveer en conjunto lo que necesite una empresa", indicó Iramain.

La jornada reunió a cerca de 30 comerciantes y empresarios sanjuaninos y, según la Federación Económica, fue la primera de una serie de actividades orientadas a incrementar la participación local en los proyectos mineros que avanzan en la provincia.