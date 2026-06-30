La Feria Agroproductiva de San Juan celebrará este sábado 4 de julio su primera edición del mes con una propuesta especial: será el escenario del cierre de la XIV Semana de la Miel Sanjuanina, una actividad destinada a destacar el trabajo de los productores apícolas de la provincia y fomentar el consumo de alimentos de origen local.

La jornada se desarrollará de 10 a 14 en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, estrenando un nuevo horario para la temporada invernal. Como es habitual, más de 120 feriantes ofrecerán una amplia variedad de productos regionales, entre ellos frutas, verduras, vinos, aceite de oliva, aceitunas, panificados, dulces, conservas, plantas y miel elaborada en San Juan.

Uno de los principales atractivos será el espacio dedicado a la apicultura provincial. Allí participarán apicultores, escuelas agrotécnicas y centros de capacitación laboral, que exhibirán la producción de miel sanjuanina y compartirán con el público detalles sobre esta actividad productiva. Además, la empresa Cera Río V e Insumos realizará un intercambio de cera para los productores del sector.

La feria también contará con un sector destinado a instituciones educativas, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Ministerio de Educación. En esta oportunidad participarán las escuelas Cirilo Sarmiento y Dr. Bernardo Houssay, ambas de Angaco, que presentarán proyectos elaborados por sus estudiantes y mostrarán el vínculo entre la formación técnica y el desarrollo productivo.

Como parte de los servicios disponibles para la comunidad, el Ministerio de Salud instalará el Vacunatorio Móvil para completar de manera gratuita el Calendario Nacional de Vacunación. A su vez, la Secretaría de Tránsito y Transporte brindará asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE, permitiendo realizar consultas, gestionar beneficios y adquirir el plástico.

También estará presente la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, que desarrollará la Campaña Invernal de Cítricos, con recomendaciones para prevenir el ingreso y la propagación de plagas que afectan a estos cultivos.

De esta manera, la Feria Agroproductiva vuelve a consolidarse como un punto de encuentro entre productores y consumidores, promoviendo el consumo de productos sanjuaninos, fortaleciendo las economías regionales y acercando servicios y actividades para toda la comunidad.