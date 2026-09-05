La Municipalidad de la Ciudad de San Juan conmemoró las siete décadas de vida del histórico recinto comercial. La jornada estuvo cargada de recuerdos y alegría compartida bajo el lema de trabajo e identidad sanjuanina. El encuentro reunió a generaciones de puesteros y productores locales.

La celebración puso en valor el predio como un espacio fundamental de la memoria diaria de toda la ciudad. La intendente Susana Laciar encabezó el emotivo acto acompañada por el ministro de Producción Gustavo Fernández. También participaron diversas autoridades municipales y cientos de vecinos de la zona.

Durante toda la mañana los asistentes disfrutaron de distintos espectáculos artísticos programados para la ocasión. Además compartieron el tradicional chocolate con churros que endulzó esta histórica jornada de festejo familiar.

En este marco la jefa comunal recorrió las instalaciones saludando a los históricos trabajadores del lugar. Laciar expresó su profundo compromiso por poner en valor la historia de la capital de todos los sanjuaninos. Asimismo deseó que el recinto cumpla muchos años más como un espacio de encuentro y progreso constante.

El valor de la memoria colectiva

Las autoridades presentes realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa por los setenta años de la institución. Esta acción dejó inaugurado oficialmente un espacio destinado al recuerdo de elementos históricos denominado museo. El lugar rinde un justo homenaje al esfuerzo colectivo y a las raíces productivas de la provincia.

Gracias al compromiso conjunto se recuperaron piezas invaluables que forman parte del patrimonio vivo del establecimiento. Entre los objetos expuestos al público se destacan un juego de arado y antiguas herramientas para la cosecha de vid. También se exhiben microscopios y balanzas de precisión que recuerdan el rigor sanitario del antiguo matadero.

Otra pieza entrañable rescatada para la muestra permanente es una vieja máquina de cortar fiambre. Sin embargo el elemento que marca el pulso de la historia común de los puesteros es la tradicional campana. Durante décadas su inconfundible sonido ordenó los días y marcaba con fuerza el inicio de cada jornada laboral.

Un mural conmemorativo en vivo

La rica historia del lugar también comenzó a quedar plasmada en una importante obra visual durante la celebración. El reconocido artista Felipe Lloveras realizó en vivo un inmenso mural conmemorativo por este nuevo aniversario. La obra fue naciendo mientras transcurría la fiesta y quedará para siempre como un testimonio cultural.

Los presentes se acercaron durante toda la mañana para acompañar de cerca el minucioso proceso creativo del pintor. De esta manera descubrieron cómo la rutina comercial y el esfuerzo diario se transforman visualmente en arte. El evento concluyó reafirmando el vínculo inquebrantable entre el histórico mercado y la comunidad sanjuanina.