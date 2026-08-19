Este martes inició la Semana de la Educación Superior y el estadio Aldo Cantoni volvió a convertirse en punto de encuentro para los jóvenes que buscan definir qué estudiar. Con 42 institutos presentando su oferta académica, la feria superó ampliamente las expectativas: este año triplicó la cantidad de escuelas inscriptas en comparación con 2025.

El dato fue confirmado a DIARIO HUARPE por Emanuel Ponce, director de Educación Superior, quien destacó el crecimiento que tuvo la propuesta y la importante circulación de estudiantes durante la primera jornada. “Hemos triplicado la cantidad de escuelas inscriptas del año pasado, de tener 50 a 210. Es un montón”, señaló Ponce.

La exposición, que se desarrollará hasta el viernes, reúne a 42 institutos de Educación Superior de San Juan, divididos en 21 establecimientos de gestión estatal y otros 21 de gestión privada. Allí, estudiantes y docentes presentan profesorados, tecnicaturas y distintas alternativas para quienes buscan continuar estudiando una vez terminada la secundaria.

Ponce explicó que durante la primera jornada el movimiento fue constante y se intensificó durante la tarde. “Se ha superado nuestra expectativa en cuanto a la concurrencia”, afirmó y destacó que no solo llegaron alumnos del último año del secundario, sino también estudiantes de quinto año y familias interesadas en conocer las propuestas.

Enfermería, minería y software, entre las más buscadas

La muestra permite a los jóvenes recorrer los stands, conversar directamente con estudiantes y docentes y despejar dudas sobre las carreras. Durante el primer día comenzaron a aparecer algunas tendencias respecto de las áreas que despiertan mayor interés.

Según Ponce, Enfermería, las carreras vinculadas con la minería y Desarrollo de Software estuvieron entre las opciones más consultadas. En el caso de la formación técnica, San Juan cuenta con tecnicaturas de tres años vinculadas con Exploración y Prospección Minera, Enología, Energías Renovables y Desarrollo de Software, entre otras.

La formación docente también concentró consultas, principalmente en profesorados de Nivel Inicial, Primaria, Matemática y Lengua, además de las propuestas relacionadas con el arte.

“Hay muchas opciones para que los estudiantes puedan sacarse dudas y preguntar. Por eso hay otros estudiantes y docentes en cada stand”, explicó el funcionario.

Talleres para ayudar a elegir qué estudiar

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación, como prueba piloto, de talleres de aproximación a la orientación vocacional y proyecto de vida, destinados a estudiantes que transitan el último año del secundario.

Durante el martes participaron alrededor de 250 jóvenes durante la mañana y otros 400 por la tarde, según detalló Ponce. La iniciativa contó con cerca de 30 psicopedagogos que trabajaron ad honorem, a partir de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Psicopedagogos.

Los encuentros tuvieron una duración aproximada de 90 minutos. Si bien Ponce aclaró que no reemplazan un proceso completo de orientación vocacional, explicó que permitieron trabajar diferentes técnicas para que los adolescentes puedan “reconocer sus intereses, sus aptitudes y sus gustos”.

El crecimiento de la convocatoria también estuvo acompañado por una mayor articulación con las distintas modalidades educativas. Ponce explicó que desde hace aproximadamente dos meses trabajan con las áreas de Educación Orientada, Técnica y de Adultos, además de supervisores y autoridades escolares.

Esto permitió que llegaran estudiantes de distintos puntos de San Juan, incluso de zonas como Difunta Correa, 25 de Mayo y Caucete. Para los departamentos más alejados se proyectan fechas propias, con el objetivo de acercar posteriormente la oferta de Educación Superior a esas comunidades.

La Semana de la Educación Superior continuará hasta el viernes con conversatorios, encuentros de formación técnica, actividades de desarrollo curricular y propuestas destinadas a docentes y autoridades del nivel.