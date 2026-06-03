La Feria Educativa 2026 de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) concluyó con cifras que superaron todas las expectativas institucionales, consolidándose como el evento de orientación vocacional más importante de la provincia. Con una asistencia de 9.800 estudiantes, la edición de este año marcó un hito al recibir a más de 2.000 alumnos adicionales en comparación con el ciclo anterior. El despliegue, que incluyó la exposición de las 62 carreras de grado, permitió a los jóvenes conocer no solo la oferta académica, sino también los servicios de becas, deportes y cultura que ofrece la universidad pública.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, manifestó su entusiasmo por el alcance de la convocatoria.

“Estamos muy felices, la verdad que este año sorprendidas, sorprendidos, porque hemos tenido 2.000 estudiantes más que el año pasado. Llegamos a los 9.800 estudiantes que nos han visitado, lo cual es un récord de los últimos años”, destacó la funcionaria.

La organización implementó este año una nueva modalidad de acreditación por grupos escolares que permitió obtener datos más precisos sobre la procedencia de los asistentes.

Preferencias y nuevas demandas

Respecto a las carreras que despertaron mayor interés, el balance arrojó que las disciplinas tradicionales mantienen su vigencia, aunque con fuertes apariciones de sectores estratégicos. Garcés detalló que, junto a las masivas como Enfermería, Ciencias Económicas y Trabajo Social, este año hubo una notable inclinación hacia áreas técnicas.

“Este año, por supuesto, todo lo que es Geología y Minería ha habido muchas consultas, y también Informática por el tema de la inteligencia artificial”, explicó la secretaria.

El perfil de los visitantes mostró una fuerte presencia del sector estatal, con un 70% de escuelas de gestión pública frente a un 33% de gestión privada, provenientes mayoritariamente de Capital, Rawson, Rivadavia y Chimbas. Además de los alumnos, la feria contó con el acompañamiento de 925 docentes, quienes participaron de las actividades y muestras de la vida universitaria.

Una formación integral

El objetivo de la UNSJ fue transmitir que la experiencia académica trasciende la obtención de un diploma. Los puestos ofrecieron información sobre el comedor universitario gratuito, la dirección de psicología para orientación vocacional, áreas de discapacidad y el sistema de becas. “Pasar por la universidad pública es mucho más que estudiar una carrera y tener el título, y eso se logró, se mostró”, remarcó Garcés, mencionando también la participación de la editorial universitaria con juegos para estimular la lectura y la exhibición de actividades artísticas y deportivas.

Próxima parada: departamentos alejados

Tras el éxito en el Gran San Juan, la feria se prepara para su etapa itinerante, que se desarrollará durante el mes de agosto. Bajo esta modalidad, la universidad se trasladará para visitar Valle Fértil, Iglesia, Calingasta y Jáchal. Según indicó Garcés, el cronograma se coordina directamente con los municipios y las escuelas locales para asegurar que la oferta educativa llegue a todos los rincones de la provincia: