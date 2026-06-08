El próximo sábado 13 de junio, en el marco del mes aniversario de San Juan, se desarrollará la segunda edición de Sabor y Estilo, bajo el concepto de "Raíces y Vanguardia", un evento que busca consolidarse en la agenda turística y cultural de la región. DIARIO HUARPE dialogó con David Castracani, organizador del encuentro, quien brindó precisiones sobre las actividades, los horarios y las expectativas para las jornadas que albergará el Centro Cultural Estación San Martín.

David Castracani, organizador, destacó que el evento es con entrada libre y gratuita.

"En primera instancia, vamos a encontrarnos con jornadas de charlas, mostrando lo que es la provincia como sede de destino y turismo de reuniones, ya que tenemos un gran potencial, tenemos muchas sedes, tenemos lugares muy bonitos. Vamos a mostrar, a seguir posicionando la provincia como sede de destino y turismo de reuniones. Además de esas jornadas de charlas, también vamos a contar con lo que es actividades culturales", expuso.

La feria contará con una fuerte impronta de diseño local y un paseo comercial coordinado por referentes del sector. "Vamos a tener artistas locales, vamos a tener el desfile de modas, también diseñadores locales, y vamos a tener una feria de expositores, que eso viene de la mano de las chicas de Feriatre, de Janina y Sabrina Ramírez, que ellas están a cargo de lo que es la parte de todos los expositores", anticipó.

En ese sentido, agregó que "vamos a contar con más de 40 expositores, así que toda la gente que participe va a poder tener sus degustaciones, muestras, el regalito para papá, que el domingo 21 es el Día del Padre. Así que vamos a tener una agenda muy nutrida para toda la sede y para todo el público presente".

Respecto a las condiciones de ingreso y la logística para la comunidad, Castracani informó que la entrada es libre y gratuita para todos. "Todo el público puede ingresar, no tiene costo la entrada. Desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Ahí va a poder la gente acercarse y disfrutar de todo lo que son las exposiciones y demás", dijo.

La propuesta no se limitará únicamente a la exhibición, sino que incluirá un fuerte componente de capacitación y vinculación empresarial desde las primeras horas de la mañana. "Tenemos una agenda que, a partir de las 11 de la mañana, vamos a comenzar con las primeras charlas, que nos visita Yamila Díaz, de la provincia de Mendoza. Ella es coach en el liderazgo. Vamos a contar también con la presencia del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, San Juan Bureau, la Cámara de Salones de Eventos de la provincia, que también ellos van a estar visitar de visita. Y vamos a contar también con la licenciada Laura Rojas, que ella también va a estar hablando de lo que es un poco el turismo 4.0", precisó Castracani.

Ante la consulta de este medio sobre si los asistentes contarán con instancias de aprendizaje además de recorrer los stands, el organizador confirmó: "Exactamente, también se va a poder formar. Vamos a tener también la oportunidad de las rondas de negocio para aquellas personas que quieran incorporarse también dentro de lo que es una de las firmas comerciales que nos sponsorean, para poder también participar. O sea, tenemos una agenda muy nutrida. Va a haber de todo en esta segunda edición", cerró.