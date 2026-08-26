La polémica por la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos sumó un nuevo capítulo. Luego de los cuestionamientos por la decisión de los comisarios y los ataques que recibieron en redes sociales, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) publicó un contundente comunicado para repudiar las amenazas y el hostigamiento.

El piloto argentino había sido penalizado durante la carrera en Zandvoort por una maniobra realizada bajo bandera amarilla tras el accidente de Max Verstappen. El castigo condicionó su actuación y Colapinto terminó en el 14° puesto, pese a haber tenido un buen comienzo que lo había llevado hasta la décima posición.

La decisión provocó una fuerte reacción entre los seguidores del argentino y algunos mensajes en redes sociales apuntaron directamente contra los comisarios. Ante esta situación, la FIA decidió intervenir públicamente.

“Estar en desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”, manifestó el organismo en su comunicado. Además, recordó la iniciativa Unidos Contra el Abuso en Línea, creada para combatir este tipo de conductas dentro del automovilismo.

La entidad también pidió a quienes forman parte de la comunidad del automovilismo mantener una conducta respetuosa y responsable tanto dentro como fuera de las redes sociales.

La sanción que desató la polémica

La controversia comenzó durante las primeras vueltas del Gran Premio de los Países Bajos. Colapinto recibió un drive-through por superar a Yuki Tsunoda bajo régimen de bandera amarilla después del accidente de Verstappen, una penalización que lo hizo caer hasta el fondo del pelotón.

Después de la carrera, el argentino cuestionó la dureza de la decisión y calificó el castigo como “bastante injusto”. Consideró que las circunstancias en las que realizó la maniobra debían ser tenidas en cuenta por los comisarios.

La polémica aumentó posteriormente con los cuestionamientos de especialistas y seguidores. Incluso Alex Brundle, expiloto y analista de F1 TV, consideró “excesiva” la penalización teniendo en cuenta que Colapinto estaba realizando una maniobra evasiva ante un accidente.

Pese al malestar, Alpine decidió no presentar una apelación, por lo que el castigo aplicado al argentino quedó firme.

Ahora, con su comunicado, la FIA buscó marcar una diferencia entre las críticas legítimas hacia las decisiones deportivas y los ataques personales contra quienes deben aplicar el reglamento durante las carreras.