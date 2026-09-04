Casi tres meses después de la carrera, la FIA modificó nuevamente el resultado del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, disputado el 7 de junio. Pierre Gasly había terminado tercero en pista, pero el resultado definitivo lo ubica otra vez en el séptimo lugar luego de que el Tribunal Internacional de Apelaciones confirmara las sanciones que había recibido durante la competencia.

Gasly había sido castigado con dos penalizaciones de cinco segundos por superar el límite de velocidad en la calle de boxes. Los comisarios habían aplicado las sanciones después de la carrera y el francés había caído del tercer al séptimo puesto.

Sin embargo, Alpine presentó un pedido de revisión y, el 12 de junio, las penalizaciones fueron anuladas. En aquella oportunidad, los comisarios aceptaron los argumentos del equipo, que sostenía que el sistema de medición había registrado de manera incorrecta la velocidad del auto número 10.

La apelación que cambió todo

El caso no terminó allí. McLaren y Red Bull apelaron la decisión y llevaron la disputa ante el Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA. La audiencia se realizó el 25 de agosto en París y el fallo se conoció este viernes, antes del Gran Premio de Italia.

El tribunal decidió restablecer las dos sanciones originales y modificar nuevamente la clasificación. De esta manera, Isack Hadjar recuperó oficialmente el tercer puesto, mientras que Gasly quedó séptimo. Kimi Antonelli mantiene la victoria y Lewis Hamilton conserva el segundo lugar.

La FIA reconoció que existió una discrepancia en las mediciones del sistema utilizado en el pit lane. Sin embargo, el tribunal consideró que debían mantenerse las sanciones por razones vinculadas con la igualdad de trato y la justicia deportiva, ya que otros pilotos habían cumplido penalizaciones similares durante la carrera.

El enojo de Alpine

Alpine expresó su “decepción y frustración” por la decisión. La escudería sostuvo que Gasly no superó el límite de velocidad en ningún momento y consideró que fue castigada injustamente, aunque confirmó que acatará la resolución.

El cambio también tiene consecuencias en el campeonato. Alpine pierde nueve puntos respecto del resultado que había recuperado tras la primera revisión, en una pelea muy ajustada por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Además, Oscar Piastri vuelve al cuarto puesto del GP de Mónaco, mientras que Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperan el quinto y sexto lugar, respectivamente. El resultado del Principado quedó así modificado por tercera vez desde la bandera a cuadros.