Ante miles de espectadores que colmaron el Anfiteatro Buenaventura Luna, la 65° Fiesta Nacional de la Tradición dio inicio a su velada en la tercera y última noche con un despliegue artístico y visual impactante, acompañado por danza, efectos visuales y un gran despliegue de fuegos artificiales.

Miles de espectadores colmaron las instalaciones del predio para presenciar una apertura cargada de emotividad, diseñada para rendir culto a las raíces culturales y al legado tradicionalista que caracterizan al evento popular más importante de la región. Las luces que iluminaron el cielo jachallero marcaron el puntapié inicial de una jornada destinada a celebrar la identidad local.

Tras la ceremonia inaugural, que contó con las palabras de la Paisana Nacional de la Tradición para reafirmar el compromiso de difusión de las costumbres comunitarias, el escenario principal comenzó a recibir a artistas locales, academias de danza y referentes de la música popular.

Esta jornada, incluirá momentos muy esperados por el público, como el tradicional Fogón de Los Arrieros y una grilla artística de primer nivel que combina el talento de figuras locales y nacionales.

Entre los principales números musicales que coronarán la madrugada se destacan las presentaciones de Agustín González, Voces del Norte, Hermanos Godoy, el fervor consagrado de Soledad y un gran cierre a cargo de Sergio Galleguillo, asegurando una noche inolvidable para los miles de asistentes.

De esta manera, la Fiesta Nacional de la Tradición volvió a demostrar su poder de convocatoria y su vigencia como uno de los pilares culturales y turísticos más convocantes del país, manteniendo firmes las raíces de Jáchal.