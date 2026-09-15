Más de 10 productores de espárrago y alcaucín de Rawson llevarán directamente desde sus fincas sus productos para ofrecerlos al público durante la nueva edición de la fiesta que celebra a estos cultivos. La propuesta se realizará el domingo 20 de septiembre en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la Lic. Cecilia Díaz, coordinadora del Área de Producción Agrícola y Ganadera del municipio de Rawson, destacó que las actividades buscan poner en valor a estos productos y acercarlos a los consumidores. “Hacemos acciones para poner en valor nuestro producto emblema que es el espárrago y el alcaucín”, expresó.

Cecilia Díaz destacó la puesta en valor del producto. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Productores directamente desde las fincas

La celebración tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de productores locales, que llevarán espárragos y alcaucines directamente desde sus fincas para comercializarlos durante la jornada. Díaz explicó que la intención es que el público pueda encontrar productos frescos y a un precio más accesible.

“Más de 10 productores de espárrago y alcaucín local, que de la finca van a llevar directamente el producto para que a un precio mucho más accesible, seguramente fresco, van a encontrar”, señaló la funcionaria. De esta manera, la fiesta también funcionará como un espacio de encuentro directo entre quienes producen y quienes consumen.

La jornada comenzará a las 11 de la mañana en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro. La entrada será libre y gratuita y habrá distintas propuestas vinculadas con la producción, la gastronomía y la cultura local.

Concurso, gastronomía y productos locales

Además de la venta de los productos, los asistentes podrán participar de un concurso del mejor plato, que todavía mantiene abiertas sus inscripciones. La convocatoria está destinada a aficionados, estudiantes y gastronómicos.

La propuesta también tendrá un paseo de emprendedores y otro de artesanos, junto con shows locales, academias y cantantes. “Van a encontrar un paseo de emprendedores, un paseo de artesanos, shows locales”, adelantó Díaz.

Uno de los momentos gastronómicos será la preparación de un risotto gigante de espárragos a cargo del chef Mauricio Teresco. Según contó la funcionaria, utilizará el mismo disco con el que había sorprendido anteriormente con una preparación de semita y todos los asistentes podrán probar el risotto.

La agenda comienza antes de la fiesta

La celebración del domingo será el cierre de una agenda que comenzará este miércoles 16 de septiembre con el concurso del cortador del espárrago. La competencia se desarrollará en una finca de un productor y los participantes competirán por premios en efectivo.

El viernes 18, en tanto, se realizará la Jornada Técnica del Espárrago en el salón Tierras Doradas, desde las 14 horas. Será coordinada junto con la Universidad Nacional de San Juan, el INTA, la Asociación Argentina de Horticultura y el Gobierno de San Juan.

La actividad estará dirigida a productores, estudiantes y comerciantes y será gratuita. “La jornada va a brindar conocimientos técnicos, avances científicos y una ronda de negocios para finalizar”, explicó Díaz.

La agenda tendrá así tres instancias diferentes, pero con un mismo objetivo: fortalecer la presencia del espárrago y el alcaucín de Rawson. “Jornada, fiesta, todo para promover el consumo del espárrago”, concluyó Díaz.