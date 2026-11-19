El público de la Fiesta Nacional del Sol 2026 deberá utilizar el sistema cashless como único medio de pago en todas las barras y food trucks dentro del Estadio del Bicentenario. Esta modalidad regirá durante el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre a través de una tarjeta recargable diseñada para agilizar las transacciones y evitar demoras en los espectáculos.

El plástico tiene un valor de $2.500 y se adquiere en los distintos puntos de recarga distribuidos en el predio. En estos puestos presenciales, los asistentes tienen la posibilidad de cargar dinero en efectivo o mediante tarjetas de débito y crédito, según su preferencia y comodidad.

Otra alternativa muy práctica permite realizar las recargas directamente desde el teléfono celular, simplemente escaneando el código QR ubicado en el dorso de la tarjeta. Este trámite digital funciona con cualquier billetera virtual o aplicación bancaria y se puede repetir todas las veces que el usuario necesite durante el evento.

Al momento de efectuar una compra en los puestos gastronómicos, la persona solo debe acercar su tarjeta al lector electrónico para descontar el monto de forma automática. El dinero acreditado permanece vigente a lo largo de las tres noches, por lo cual no es obligatorio gastar todo el presupuesto en una sola jornada.

Desde la organización recomiendan cuidar el plástico, ya que en caso de extravío cualquier persona que lo encuentre podrá hacer uso del crédito disponible. Si surge algún inconveniente técnico durante las jornadas, los espectadores pueden acudir a los puntos de recarga para recibir asistencia inmediata.

Finalmente, quienes terminen el festival con dinero a favor podrán tramitar el reintegro completando un formulario online en el sitio linktr.ee/gofun.cashless. Esta gestión estará disponible desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 a las 23 horas, y la devolución del dinero se acreditará mediante CBU o CVU.