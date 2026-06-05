La FIFA calificará del 1 al 10 a los jugadores en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la FIFA presentó una de las principales innovaciones tecnológicas que acompañará al torneo. Se trata de las Clasificaciones de Rendimiento Acumulado, un sistema que evaluará en tiempo real el desempeño individual de los futbolistas mediante datos oficiales y algoritmos desarrollados por el propio organismo.

La herramienta fue diseñada por especialistas bajo la supervisión de Arsène Wenger, actual director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y cuenta con el respaldo de Aramco, socio exclusivo de la entidad en el sector energético.

Según informó la FIFA, el objetivo es ofrecer una medición objetiva del rendimiento de los jugadores durante la competencia, reemplazando las evaluaciones basadas únicamente en apreciaciones subjetivas.

"El rendimiento dejará de ser algo meramente subjetivo. Con las nuevas Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, la actuación de cada jugador se analizará mediante datos objetivos de partidos en términos de ataque, creatividad y defensa", explicó Wenger al presentar la iniciativa.

Cómo funcionará el sistema

Cada futbolista recibirá una calificación entre 0 y 10 siempre que dispute al menos 20 minutos en un partido. Las evaluaciones se publicarán una vez completada la primera fecha de la fase de grupos y posteriormente estarán disponibles dentro de las cuatro horas posteriores a cada encuentro. Además, la FIFA difundirá clasificaciones con los 100 mejores jugadores de cada categoría evaluada.

Las cinco categorías que analizará el sistema son:

• Ataque: jugadores capaces de ejecutar acciones decisivas en momentos clave del partido.

• Creatividad: futbolistas que combinan visión de juego y precisión para generar oportunidades ofensivas.

• Defensa: especialistas en anticipar situaciones de peligro y realizar intervenciones defensivas determinantes.

• Defensa del arco: arqueros con capacidad para proteger su portería y dominar el área.

• Juego con balón: guardametas destacados por su lectura del juego y calidad en la distribución, especialmente en transiciones ofensivas.

Más datos para todos

Desde la FIFA señalaron que esta innovación apunta a democratizar el acceso a la información y brindar a todas las selecciones las mismas herramientas de análisis, independientemente de sus recursos económicos o tecnológicos.

Por su parte, Khalid A. Al Zamil, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Aramco, destacó que la iniciativa permitirá acercar a los aficionados nuevas estadísticas y análisis durante el desarrollo del torneo.

Con esta medida, la Copa del Mundo 2026 se convertirá en el primer Mundial en contar con un sistema oficial de evaluación individual basado íntegramente en datos, una apuesta que promete transformar la forma en que se analiza el rendimiento de los futbolistas dentro de la cancha.