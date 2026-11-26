La FIFA confirmó que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial almacenada en sus archivos, un episodio que se produce a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en las que Gianni Infantino buscará extender su mandato hasta 2031.

Según se informó, los responsables lograron vulnerar los controles mediante la suplantación de identidad de integrantes del personal de la entidad con sede en Zúrich, sin que mediara una falla técnica directa en los sistemas informáticos.

La operación fue reivindicada públicamente por el grupo “Handsome Boy Hacking Club” (HBHC), que difundió en redes sociales una captura de pantalla de presuntos documentos internos del organismo rector del fútbol mundial y afirmó haberse hecho con un paquete de alrededor de 12 gigabytes de archivos.

De acuerdo con evaluaciones preliminares sobre el volumen reclamado, esa cantidad representaría menos del 0,1% del total de información que resguarda la institución, cuyo alcance definitivo aún no fue validado oficialmente.

Respuesta oficial

Entre la documentación que los atacantes aseguran haber sustraído figuran registros de alto impacto institucional y administrativo. En el lote de información se encuentran documentos de identidad y migratorios e información vinculada a directivos, registros financieros, documentación legal y material relacionado con la gobernanza interna de la organización.

Según trascendió a partir de fuentes con conocimiento del caso, la filtración no incluyó archivos de FIFA Forward Enterprise, el controvertido proyecto comercial impulsado por Infantino para la venta parcial de derechos de la Copa del Mundo.

A través de un comunicado enviado a la agencia Associated Press, la FIFA admitió el acceso indebido a un conjunto limitado de datos, condenó la sustracción y eventual difusión de información privada por considerarla una grave violación de la privacidad y aseguró que trabaja junto a las autoridades y fuerzas de seguridad en una investigación interna.

No obstante, la entidad evitó precisar en qué fecha exacta se produjo la intrusión ni detallar el contenido específico de los expedientes afectados.

Antecedentes

No es la primera vez que la seguridad digital de la casa madre del fútbol mundial queda expuesta: anteriormente ya había sufrido el robo de información calificada de su ciberespacio en 2017 y 2018.

El nuevo incidente golpea en un momento de fuerte exposición política para la conducción de Gianni Infantino, quien enfrentará una competencia abierta en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 —donde buscará renovar su gestión hasta 2031— frente al dirigente japonés Kozo Tashima y el francés Philippe Diallo.