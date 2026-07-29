La polémica expulsión de Breel Embolo en el partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Luego de que la International Football Association Board (IFAB) asegurara que la aplicación del reglamento fue incorrecta, la FIFA salió a respaldar la decisión tomada por el árbitro João Pinheiro y el VAR durante aquel encuentro.

La controversia se originó a los 72 minutos del partido, cuando Leandro Paredes fue amonestado por una supuesta infracción sobre Embolo. Tras la revisión en el VAR, el juez anuló la tarjeta al argentino y expulsó al delantero suizo por simulación al mostrarle la segunda amarilla. Argentina terminó imponiéndose 3-1 en el tiempo suplementario.

Horas antes, la IFAB había difundido una circular en la que sostuvo que el protocolo del VAR no permite revisar la naturaleza de una infracción para transformar una amarilla en una segunda amonestación por simulación. Según ese organismo, la herramienta solo puede intervenir para corregir una confusión sobre la identidad del futbolista sancionado, por lo que Embolo no debió ser expulsado.

Sin embargo, la FIFA respondió a esa interpretación y defendió el accionar del equipo arbitral. Desde el organismo rector del fútbol mundial señalaron que la utilización del criterio de "identidad equivocada" permitió corregir un error evidente y restablecer la justicia deportiva. Además, indicaron que esa interpretación fue consensuada con la propia IFAB y que será analizada en futuras revisiones del protocolo del VAR.

De esta manera, mientras la IFAB entiende que el reglamento vigente no habilitaba esa intervención, la FIFA considera que la decisión fue correcta desde el punto de vista de la interpretación arbitral. La diferencia de criterios mantiene abierta una de las mayores polémicas que dejó el Mundial 2026.