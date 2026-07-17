La FIFA confirmó este jueves que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El juez europeo, de 46 años, estará acompañado por una terna íntegramente eslovena y tendrá la responsabilidad de dirigir el encuentro más importante del torneo, en el que la Albiceleste buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo frente al seleccionado español.

Será un viejo conocido para el conjunto de Lionel Scaloni. Vinčić ya arbitró a la Selección Argentina en el debut del Mundial de Qatar 2022, cuando Arabia Saudita sorprendió con un triunfo por 2 a 1. Aquella derrota terminó convirtiéndose en el punto de partida de la histórica campaña que culminó con la obtención del título mundial.

El árbitro nació en Maribor, Eslovenia, el 25 de noviembre de 1979 y forma parte del plantel FIFA desde 2010. En los últimos años se consolidó como uno de los jueces más importantes de Europa, con presencias en la Eurocopa, la Champions League y los dos últimos Mundiales.

Su mayor reconocimiento llegó en 2024, cuando fue designado para dirigir la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Ahora, volverá a estar en el centro de la escena al ser elegido por la FIFA para conducir la definición del Mundial entre dos de las selecciones más fuertes del torneo.