La defensa del título mundial comenzó con una dosis extra de emoción. Minutos antes del partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026, la FIFA sorprendió a los miles de hinchas presentes en Kansas City con un video homenaje dedicado a la historia de la Albiceleste en las Copas del Mundo.

La proyección se realizó en las pantallas gigantes del GEHA Field at Arrowhead Stadium, donde el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni inició un nuevo sueño mundialista. Apenas comenzaron a aparecer las imágenes, el estadio se llenó de aplausos, cánticos y una emoción que atravesó a varias generaciones de argentinos.

El material audiovisual recorrió algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de la Selección. Desde la conquista del Mundial de 1978, pasando por las inolvidables imágenes de Diego Armando Maradona levantando la Copa en México 1986, hasta llegar al reciente título obtenido en Qatar 2022 con Lionel Messi como capitán.

Las imágenes de los grandes ídolos, los festejos históricos y los goles que marcaron distintas épocas despertaron una inmediata reacción del público. Cada aparición de figuras legendarias fue acompañada por ovaciones desde las tribunas, en una demostración del fuerte vínculo entre la Selección y sus hinchas.

La emoción fue creciendo a medida que avanzaba el video. Muchos fanáticos registraron el momento con sus teléfonos celulares y rápidamente las imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fragmentos del homenaje organizado por la FIFA.

La proyección también sirvió para reforzar el clima especial que rodeó al debut argentino. Con las tres estrellas sobre el pecho y el desafío de defender la corona obtenida en Qatar, la Albiceleste salió al campo de juego impulsada por el recuerdo de las grandes gestas que construyeron su historia mundialista.

El homenaje concluyó con imágenes de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en 2022, una escena que provocó uno de los momentos más emotivos de la previa. El estadio respondió con una ovación cerrada mientras los jugadores ultimaban detalles para el inicio del encuentro.

Antes de que comenzara a rodar la pelota, la FIFA logró unir pasado y presente en un mismo mensaje. Un recorrido por la historia grande de la Selección que alimentó la ilusión de millones de argentinos de volver a escribir otra página inolvidable en el Mundial 2026.