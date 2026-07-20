La FIFA inició una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El organismo ya designó a un instructor que tendrá a su cargo el análisis de los hechos y determinará si corresponde aplicar sanciones a los protagonistas.

Según confirmó la agencia EFE, la entidad revisará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de adoptar una decisión sobre las conductas registradas una vez finalizado el partido.

La tensión se desató mientras los futbolistas españoles celebraban la obtención del título. En ese contexto, Nahuel Molina protagonizó un cruce con Rodri que derivó en una pelea generalizada entre jugadores de ambos equipos.

Como consecuencia de los incidentes, Leandro Paredes fue expulsado luego de tomar del cuello a Eric García y derribar a Gavi durante la gresca. Además, Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, también quedó involucrado tras golpear a Dani Olmo.

El medio británico Sky Sports había adelantado este lunes que la FIFA abriría un expediente para investigar el comportamiento de la delegación argentina durante los incidentes posteriores al encuentro.

Qué puede pasar

Con el instructor ya designado, la FIFA analizará toda la documentación disponible antes de resolver si corresponde imponer sanciones disciplinarias a los futbolistas o integrantes del cuerpo técnico involucrados.

La investigación se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. En el calendario inmediato, el equipo disputará las fechas FIFA de septiembre y noviembre, mientras que en marzo de 2027 comenzará su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, certamen para el que ya tiene asegurada su clasificación como campeón vigente de América.