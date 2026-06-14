La selección de Egipto llegó al Mundial 2026 con la intención de lucir una camiseta cargada de historia. El diseño incluía siete estrellas alrededor del escudo de la federación, en homenaje a las siete Copas África conquistadas por los Faraones. Sin embargo, la FIFA rechazó la indumentaria y obligó a realizar modificaciones antes del debut.

Según explicó el organismo que regula el fútbol mundial, las estrellas que figuran en las camisetas de las selecciones solo pueden representar títulos de la Copa del Mundo. Por esa razón, Egipto no podrá exhibir las insignias que recuerdan sus conquistas continentales obtenidas en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010.

La medida no tomó por sorpresa a la federación egipcia. En la anterior participación mundialista, en Rusia 2018, la FIFA ya había impedido que el equipo utilizara una camiseta con referencias similares a sus logros en la Copa Africana de Naciones.

Además de la eliminación de las estrellas, el ente rector también ordenó modificar el color de los números de la camiseta. Los dorsales, que inicialmente eran dorados, deberán ser blancos para generar un mayor contraste con el tradicional fondo rojo de la casaca.

Ante la posibilidad de observaciones reglamentarias, Egipto ya contaba con un juego alternativo de camisetas. Incluso, los futbolistas habían posado con ese modelo en las fotografías oficiales previas al torneo, por lo que podrán debutar sin inconvenientes en el Grupo G frente a Bélgica, en Seattle.

La decisión volvió a poner sobre la mesa una comparación frecuente con Uruguay, selección que sí luce cuatro estrellas sobre su escudo pese a haber ganado dos Copas del Mundo. La diferencia radica en que las otras dos estrellas corresponden a los títulos olímpicos obtenidos en París 1924 y Ámsterdam 1928, torneos organizados por la FIFA cuando aún no existía el Mundial.

Por ese motivo, la FIFA reconoce oficialmente aquellas conquistas olímpicas como títulos mundiales, permitiendo a la Celeste mantener sus cuatro estrellas, un privilegio que no alcanza a los campeonatos continentales de Egipto.