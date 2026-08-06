La FIFA pidió disculpas a sus 211 asociaciones miembro y al Consejo de la entidad tras reconocer errores en la gestión del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que finalmente fue cancelada. La propuesta buscaba vender a inversores privados una participación minoritaria de los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

El reconocimiento se produjo luego de una reunión de la Junta Directiva de la FIFA realizada en Rabat, Marruecos, donde participaron el presidente del organismo, Gianni Infantino, y el secretario general, Mattias Grafström.

A través de una carta dirigida a las federaciones y un comunicado oficial, la conducción admitió que hubo fallas en los procesos y en la comunicación de la iniciativa. En particular, reconoció que las asociaciones miembro no debieron sentirse excluidas del proceso de negociación y que también hubo errores en la gestión posterior a la filtración de la propuesta a los medios.

Ante esta situación, la FIFA ofreció disculpas y se comprometió a evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

La FIFA revisará sus procedimientos

Durante la reunión, los dirigentes de la Junta Directiva reafirmaron su respaldo a la conducción de Infantino y coincidieron en que los procesos, las comunicaciones y las interacciones entre la presidencia, la Secretaría General y la Junta Directiva pueden y deben mejorar de manera permanente.

El organismo también anunció una revisión interna de los procedimientos aplicados en torno al proyecto. El resultado de ese análisis será presentado ante el Consejo de la FIFA durante su próxima reunión.

A pesar del reconocimiento de los errores de gestión y comunicación, la FIFA remarcó que todas las actuaciones vinculadas con FFE se desarrollaron dentro del marco normativo vigente.

Qué pasó con FIFA Forward Enterprise

La propuesta FIFA Forward Enterprise quedó definitivamente descartada. Según explicó el organismo, el proyecto habría requerido la aprobación de las asociaciones miembro y del Consejo de la FIFA para avanzar.

La iniciativa pretendía generar una nueva estructura de financiamiento a través de la venta a inversores privados de una participación minoritaria de los derechos comerciales vinculados a la Copa del Mundo.

Luego de la retirada del proyecto, la FIFA sostuvo que no tolerará nuevos cuestionamientos que, según su postura, afecten su integridad, buen gobierno y debido proceso. En ese sentido, anunció que adoptará las medidas que considere necesarias para proteger su nombre y reputación frente a ataques externos.

Respaldo a Infantino y a la gestión

En la reunión realizada en Rabat, los miembros de la Junta Directiva presentes expresaron su pleno respaldo a Gianni Infantino, a quien reconocieron como el único funcionario elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

A su vez, el presidente del organismo ratificó su apoyo al secretario general y a la administración de la entidad, a la que destacó por su trabajo en la organización y desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La conducción de la FIFA sostuvo que los resultados de la reunión permitirán fortalecer la gobernanza y recuperar la confianza en el organismo, además de afrontar los próximos desafíos de manera más unida y transparente.