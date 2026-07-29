La FIFA planea vender parte de la Copa del Mundo a inversores privados

La FIFA presentó una propuesta integral de reestructuración comercial que busca transformar el manejo de sus torneos más prestigiosos. Bajo el impulso de Gianni Infantino, el organismo pretende fundar la FIFA Forward Enterprise. Esta nueva compañía se encargaría de la administración de los negocios y eventos de gran escala, incluyendo la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

El esquema contempla la venta de entre el 20% y el 30% de la nueva entidad a inversores privados. Estos socios tendrían participaciones minoritarias sin poder de control sobre las decisiones deportivas. El presidente de la organización explicó que el objetivo es “liberar el potencial comercial y las oportunidades que tiene la FIFA”, mientras la firma Thrive Capital encabezaría el grupo de inversores con la asesoría financiera de JP Morgan.

Infantino detalló los beneficios económicos del plan en un mensaje enviado a las federaciones. El dirigente afirmó que “si deciden seguir adelante, este paquete de 10.000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, dando paso a la siguiente fase de nuestro camino conjunto. Si prefieren mantener el statu quo y rechazar esta propuesta, seguiremos contando con la ampliación prevista del programa Forward, por valor de 2.700 millones de dólares, tal como se presentó anteriormente”. Además, se ofreció acceso a fondos de hasta 30 millones de libras para las asociaciones.

Las federaciones nacionales tienen un plazo de 53 días para respaldar la venta de acciones del certamen mundialista. Quienes se opongan al proyecto quedarán excluidos del nuevo modelo de financiamiento, aunque la FIFA mantendrá el control exclusivo sobre el calendario y la gestión del deporte. Los beneficios netos generados por esta empresa serían reinvertidos en el desarrollo del fútbol en las 211 asociaciones miembro.

La iniciativa despertó fuertes cruces internacionales. La UEFA rechazó la medida asegurando que “la FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos” y remarcó que “podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta”. En contraste, la Confederación Africana de Fútbol manifestó su apoyo, mientras que Asia y Oceanía aguardan más detalles. Por su parte, la CONCACAF se enteró por los medios pero aceptó debatir la idea.

En este marco de cambios, Alejandro Domínguez planteó la posibilidad de ampliar el cupo a 64 selecciones para el año 2030, calificando la iniciativa como una “oportunidad histórica”. La casa madre del fútbol mundial asegura que estos movimientos permitirán ampliar la financiación para sus miembros de manera significativa.