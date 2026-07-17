En esta edición 2026 del Mundial, la FIFA, al estar totalmente alineada a la tradición deportiva estadounidense, lanzará por primera vez en la historia, una colección de anillos dorados de campeones, para quien logre ganar, sea Argentina o España, la final del torneo.

No solo tendrán el título, la histórica Copa dorada, también los anillos de campeón. Estos obsequios consistirán en 30 ejemplares únicos que serán otorgados a los ganadores. Pero también, habrá otros anillos, unas 1996 piezas de esta colección que estarán a la venta para aficionados de todo el mundo.

El domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la gloria eterna y solo la selección campeona recibirá los anillos

Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, este reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorpora al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense.

Se confeccionarán únicamente 2026 piezas, numeradas individualmente. En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad.

Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y entregarán a sus destinatarios. De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán.

