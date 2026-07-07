El Mundial 2026 tendrá una nueva pelota para su etapa decisiva. Desde las semifinales, los últimos cuatro partidos del torneo se disputarán con un balón especial llamado Trionda Final, una modificación que la FIFA ya había aplicado en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La pelota mantendrá las mismas características técnicas que el balón utilizado durante el certamen, pero tendrá un diseño diferente para los encuentros definitorios. Su estética combinará una base negra con detalles dorados, rojos y rosas, en referencia al trofeo de la Copa del Mundo.

Así es la Trionda Final.

Además, en sus paneles aparecerán los nombres de las ciudades que serán sede de los últimos partidos: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. El resto de las ciudades anfitrionas estarán incluidas dentro de los gráficos triangulares que recorren la superficie del balón.

La tecnología que seguirá utilizando

La nueva pelota conservará el sistema Connected Ball, una tecnología que permite recopilar datos en tiempo real y asistir a los árbitros durante los partidos.

Este sistema funciona junto al fuera de juego semiautomático y permite detectar con mayor precisión los contactos con el balón, una herramienta utilizada para tomar decisiones durante los encuentros.

Un cambio que ya ocurrió en otros Mundiales

El cambio de pelota para las instancias finales no es una novedad en la Copa del Mundo. En Qatar 2022, la FIFA también presentó un balón especial para las semifinales y la final.

En cambio, durante los Mundiales de Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Alemania 2006, la modificación se realizó únicamente para el partido decisivo.

Desde 2002 hacia atrás, las ediciones de la Copa del Mundo no tuvieron un cambio de identidad del balón durante las etapas finales.