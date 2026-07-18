La fiebre mundialista también se vivirá a pleno en Ullum. La Municipalidad del departamento anunció que este domingo instalará una pantalla gigante para que vecinos y visitantes puedan seguir la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

Bajo el lema "Vamos Selección, una vez más", el municipio invitó a la comunidad a reunirse para alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos.

Además de la transmisión en vivo del encuentro, la jornada contará con música y sorteos, con el objetivo de convertir el partido en una verdadera fiesta para los hinchas argentinos.

La propuesta busca replicar el clima de celebración que se vive en distintos puntos del país cada vez que juega la Albiceleste y ofrecer un espacio para compartir la definición del torneo más importante del fútbol.

Con la ilusión de conquistar la cuarta estrella, Ullum se suma a los departamentos sanjuaninos que organizan actividades especiales para acompañar a la Selección Argentina en la gran final del Mundial.