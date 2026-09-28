La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni entró en una nueva etapa. El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió las medidas de prueba para reconstruir el origen de los fondos que el exjefe de Gabinete atribuyó a operaciones con Bitcoin y pidió avanzar sobre las ocho billeteras virtuales que, según su defensa, utilizó antes de ingresar a la función pública. Las diligencias deberán ser autorizadas por el juez federal Ariel Lijo.

La Fiscalía también busca reconstruir los ingresos y bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el comienzo de sus respectivas vidas laborales. El objetivo es determinar si los recursos que la defensa menciona como ahorros familiares pueden respaldar la evolución patrimonial que está bajo investigación.

El dinero obtenido con Bitcoin

Uno de los principales puntos de la pesquisa son las ocho direcciones de Bitcoin que Adorni presentó para explicar el origen de parte de su patrimonio.

Según la defensa, el exfuncionario había invertido alrededor de US$200.000 entre 2014 y 2017 y posteriormente obtuvo US$591.544,61 a partir de la liquidación de esas tenencias. De acuerdo con su explicación, ese dinero permitió justificar los US$565.000 en efectivo consignados en su declaración jurada inicial de 2023 bajo el concepto de “venta de activos”.

La defensa sostiene que las operaciones se realizaron antes del ingreso de Adorni a la función pública y que las criptomonedas fueron compradas y vendidas mediante operaciones entre particulares, con pagos en efectivo y sin pasar por bancos o exchanges.

Ahora, Pollicita busca comprobar si esas ocho billeteras efectivamente pertenecían a Adorni y si los movimientos registrados permiten respaldar las fechas y montos incluidos en su descargo. Para eso, se prevé un procedimiento técnico en el que el abogado y un perito de parte deberán acceder a las billeteras y verificar las direcciones mediante herramientas específicas.

También revisarán las obras de su casa

La investigación tiene otro frente relacionado con la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El contratista Matías Tabar declaró haber recibido alrededor de US$245.000 por las obras. La defensa, en cambio, presentó una pericia de parte que calculó el costo de las refacciones en US$174.954,58.

La Fiscalía considera necesario reunir documentación para establecer cuánto costaron efectivamente los trabajos y contrastar ambas cifras. La defensa cuestionó parte de la documentación presentada por el contratista y señaló diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes y facturas de materiales.

Qué deberá determinar la Justicia

Las nuevas medidas buscan contrastar la explicación presentada por Adorni con documentación financiera, tributaria y técnica.

La defensa sostiene que una parte importante de su patrimonio actual tiene origen en ahorros familiares y en las ganancias obtenidas mediante las operaciones con criptomonedas realizadas antes de su llegada al Gobierno.

La Fiscalía, en tanto, intenta establecer la trazabilidad de esos fondos y reconstruir la evolución patrimonial del exfuncionario y su esposa. La investigación analiza su patrimonio durante el período en que ocupó cargos públicos, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.