La Justicia Federal solicitó en dos oportunidades información sobre la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, pero la Fiscalía de San Juan respondió que no podrá evacuar el requerimiento en detalle hasta que se realice la audiencia de formalización. Así lo explicó el fiscal Sebastián Gómez, quien señaló que primero deben comunicarles los hechos investigados a las 11 personas convocadas.

El requerimiento se vincula con la intervención de la Justicia Federal en el expediente y con la posibilidad de que se discuta qué fuero debe continuar con la investigación. Según explicó Gómez, una vez formalizada la causa, el Ministerio Público Fiscal podrá responder el pedido de informes.

“Una vez que se formalice, sí, por supuesto”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de remitir la información. También indicó que la Fiscalía debe responder los requerimientos de otras jurisdicciones por un principio de reciprocidad, más allá de lo que posteriormente resuelva el juez federal.

Gómez agregó que, si se plantea formalmente una cuestión de incompetencia, el Ministerio Público Fiscal sostendrá que la causa debe continuar en el fuero provincial. Argumentó que, si al inicio de la investigación hubieran advertido que correspondía intervenir a la Justicia Federal, habrían remitido el expediente.

La audiencia de formalización fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, luego de que no se presentaran a la convocatoria anterior el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

Qué se investiga en el Acueducto Gran Tulum

La causa busca determinar si hubo irregularidades en la contratación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum y si esas posibles anomalías ocasionaron un perjuicio económico para el Estado provincial.

Entre los investigados están Uñac, exgobernador de San Juan, y Andino, diputado nacional y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). También fueron convocados el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, otros exresponsables del organismo estatal y personas vinculadas con la empresa proveedora de las cañerías.

La investigación analiza aspectos relacionados con la contratación de la obra, los materiales utilizados y las posibles responsabilidades de quienes participaron en el proyecto.

Por ahora, la Fiscalía sostiene que debe avanzar primero con la formalización en el fuero provincial. La respuesta completa al requerimiento federal quedará pendiente de esa instancia, mientras continúa la investigación y se aguarda la audiencia del 10 de noviembre.