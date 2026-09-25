La Fiscalía comenzó este viernes a investigar formalmente las causas del incendio que, en medio del viento Zonda, afectó una amplia zona de Alto de Sierra, en Santa Lucía, y provocó daños en alrededor de diez viviendas. La principal tarea será determinar cómo se inició el fuego y establecer si existió una intervención intencional.

Durante las primeras horas posteriores al siniestro, las tareas estuvieron concentradas en la emergencia debido a la magnitud del incendio. El fuego avanzó sobre un sector de aproximadamente un kilómetro y medio y arrasó con todo lo que encontró a su paso. En el lugar hubo personas intoxicadas y otras que sufrieron quemaduras, mientras trabajaban bomberos, policías y personal de emergencias.

El fiscal que interviene en la investigación explicó que este jueves concurrió hasta la zona junto con la doctora Puidengol. Sin embargo, la prioridad en ese momento era asistir a las personas afectadas por la emergencia. “En el día de ayer fuimos al lugar en Santa Lucía, en la zona de Alto de Sierra, donde estaba el foco de incendio. Cuando llegamos era tremendo ver lo que estaba sucediendo”, relató el funcionario.

También señaló que durante el operativo estuvieron presentes autoridades de Desarrollo Humano, entre ellas el ministro Platero, además de personal policial y de Bomberos.

Este viernes, con la situación de emergencia controlada, comenzó la etapa investigativa. Desde primera hora, una brigada de la Unidad Fiscal Genérica se trasladó nuevamente hasta el lugar para recolectar información, buscar indicios y reconstruir cómo se inició el fuego.

Por el momento, desde la Fiscalía evitaron afirmar que el incendio haya sido provocado deliberadamente. El fiscal remarcó que resulta “prematuro” sacar conclusiones y que será necesario contar con pruebas contundentes antes de establecer una hipótesis. En ese sentido, la Fiscalía pidió especialmente la colaboración de los vecinos de Alto de Sierra. Cualquier persona que haya observado movimientos extraños, el inicio del fuego o alguna situación que pueda aportar información será importante para reconstruir lo ocurrido. “Pedirle a la comunidad que el dato que sepa, si nos puede colaborar, cuanto antes será mucho mejor para nosotros el esclarecimiento del hecho”, sostuvo el fiscal.

Mientras la brigada continúa trabajando en la zona, una de las principales incógnitas es establecer el punto exacto donde comenzó el incendio y qué circunstancias permitieron que las llamas avanzaran rápidamente sobre el sector residencial, en una jornada marcada por las fuertes condiciones generadas por el viento Zonda.