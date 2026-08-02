La minería continúa siendo uno de los sectores con mayor expectativa de generación de empleo en San Juan. Con proyectos en producción y otros de cobre que avanzan hacia nuevas etapas de desarrollo, las empresas mantienen abiertos sus portales para recibir currículums y conformar bases de datos de futuros trabajadores. Aunque las búsquedas dependen de las necesidades de cada compañía, cualquier persona puede postularse de forma online siguiendo algunos pasos clave.

El primer paso es preparar un currículum actualizado, con datos personales completos, experiencia laboral, formación académica, cursos realizados y certificaciones vigentes. Luego, el postulante debe ingresar a los portales oficiales de empleo de las compañías mineras y cargar su perfil, ya que la mayoría no recibe currículums por redes sociales ni por canales informales.

Entre las empresas que cuentan con plataformas de reclutamiento se encuentran Barrick (Veladero), Vicuña Corp (Josemaría y Filo del Sol), Minas Argentinas (Gualcamayo), Glencore (El Pachón), Lundin Mining, McEwen Copper, BHP y Rio Tinto. Cada una dispone de un apartado específico para registrar antecedentes laborales y participar en futuras búsquedas.

Qué perfiles buscan las empresas

Las oportunidades laborales no se limitan a ingenieros o geólogos. También suelen requerirse operadores de equipos, mecánicos, electricistas, soldadores, choferes, administrativos, personal de logística, técnicos en diferentes especialidades, profesionales de seguridad e higiene, personal de laboratorio y especialistas en tecnología. A medida que los proyectos avanzan, también crece la demanda de empresas contratistas que prestan servicios a las operadoras mineras.

Consejos para aumentar las posibilidades

Los especialistas en Recursos Humanos recomiendan adaptar el CV al puesto, destacar la experiencia relacionada con minería o industrias similares, incorporar cursos de seguridad, manejo de maquinaria o primeros auxilios y mantener actualizado el perfil de LinkedIn. Además, contar con disponibilidad para trabajar bajo sistemas de roster y tener conocimientos de inglés puede representar una ventaja en determinados puestos.

Otra alternativa para buscar empleo

Además de los portales de las empresas, quienes buscan trabajo pueden registrarse gratuitamente en la plataforma San Juan Trabaja, la bolsa de empleo oficial del Gobierno provincial. Allí es posible crear un perfil, cargar el currículum digital y postularse a las ofertas publicadas por distintas compañías, incluidas aquellas vinculadas con la actividad minera cuando existen convocatorias disponibles.