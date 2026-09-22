La Fórmula 1 analiza modificar el cierre de la temporada 2026 ante la tensión en Medio Oriente. Si los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi no pueden disputarse por cuestiones de seguridad, Imola aparece como una de las principales alternativas para recibir la definición del campeonato el próximo 6 de diciembre.

Por el momento, el cambio no fue confirmado oficialmente. Sin embargo, los equipos realizaron reservas hoteleras en Imola para ese fin de semana y el Autódromo Enzo e Dino Ferrari comenzó a trabajar en la organización de un posible Gran Premio, como medida de contingencia.

Imola se prepara como alternativa

El calendario oficial mantiene actualmente al Gran Premio de Qatar para el 27 al 29 de noviembre y a Abu Dhabi entre el 4 y el 6 de diciembre, siendo este último el cierre previsto para la temporada.

Sin embargo, la continuidad de las tensiones en Medio Oriente llevó a la Fórmula 1 a trabajar desde hace meses en planes alternativos. Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, ya había confirmado anteriormente que existían opciones de contingencia si las dos carreras debían ser canceladas.

Realizar una carrera en Imola durante diciembre también presentaría dificultades. El invierno europeo obligaría a adaptar la logística del circuito, limitar algunos sectores de estacionamiento y reducir la instalación de tribunas temporales debido a las condiciones del terreno.

Una definición especial para el campeonato

El eventual traslado también tendría impacto deportivo. Kimi Antonelli llega al tramo decisivo de la temporada como uno de los grandes protagonistas y una definición en suelo italiano le permitiría disputar la última fecha como local.

Mientras tanto, la Fórmula 1 continuará con su calendario y este fin de semana disputará el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, donde Franco Colapinto buscará extender su racha dentro de los puestos puntuables. La carrera será el sábado 26 de septiembre.