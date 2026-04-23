La expectativa por ver a Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires ha llegado a su punto máximo. En las últimas horas, la escudería Alpine encendió las redes sociales al compartir una fotografía retro del piloto pilarense cuando apenas era un niño, acompañada de una frase que emocionó a todos: “Poco sabía este chico de Buenos Aires lo que está destinado a lograr este fin de semana”.

La foto retro de Franco Colapinto.

El evento marcará un hito histórico, ya que será la primera vez que un piloto argentino conduzca un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero porteño. La exhibición tendrá lugar este domingo en la zona de Palermo, donde se espera una multitud para acompañar al joven talento que brilla en el automovilismo mundial.

Cronograma y actividades

La jornada comenzará temprano, a las 9, con la apertura de la Fanzone. El momento más esperado llegará a las 12:45, cuando Franco acelere el Lotus E20 del año 2012. Sin embargo, la carga emotiva subirá aún más a las 14:30, momento en el que Colapinto se pondrá al volante del legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

Entre las pasadas del auto de carrera, el público podrá disfrutar de shows musicales a cargo de Soledad Pastorutti y Luck Ra. El cierre del evento está previsto para las 16:15, luego de que el piloto realice una vuelta de honor en un colectivo descapotable para saludar a los fanáticos.

Lugares para ver el show

Para quienes quieran asistir de forma gratuita, los puntos de acceso principales serán la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia. Además, la organización instalará pantallas gigantes en cruces estratégicos como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, y en las inmediaciones del Planetario, para asegurar que nadie se pierda el rugido de los motores en una tarde que promete ser inolvidable.