La futura Zona Franca de Jáchal ya comenzó a generar movimientos entre empresarios vinculados a la minería, aun cuando el proyecto todavía atraviesa etapas administrativas y de infraestructura. Así lo aseguró a DIARIO HUARPE Rodolfo Aballay, presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Jáchal (Capsemija), quien confirmó que ya existen consultas de empresas interesadas en instalarse en el departamento.

Según explicó, el interés no está puesto únicamente en el régimen de zona franca, sino también en el conjunto de desarrollos asociados que proyecta la provincia.

"Mucha gente ha manifestado interés para instalarse en la zona. En este momento son consultas, pero algunos han tomado contacto para saber de qué se trataba y qué pensábamos nosotros", señaló.

Aballay indicó que el proyecto es visto como una oportunidad para posicionar a Jáchal como un centro logístico para el abastecimiento de los principales emprendimientos mineros de San Juan.

"Parece que viene por varias cosas porque esa zona franca es también una zona primaria aduanera, un parque industrial y un parque fotovoltaico. Si el Gobierno hace la mitad de lo que dice que va a hacer, ya es un golazo", afirmó.

La expectativa por la minería

Desde Capsemija sostienen que el crecimiento previsto para la actividad minera puede generar nuevas oportunidades para proveedores de toda la provincia, incluso para aquellos departamentos que no son considerados comunidades de influencia directa de determinados proyectos.

En ese sentido, Aballay explicó que Jáchal no integra el área de influencia de Los Azules, pero consideró que si varios proyectos avanzan al mismo tiempo la demanda de bienes y servicios terminará alcanzando a empresas de distintos puntos de San Juan.

"Nosotros pensamos que si arranca todo junto habrá mucha demanda, por lo cual es positivo", indicó.

El dirigente destacó además que los empresarios locales entendieron que la competitividad será un factor clave para acceder a contratos.

"La gente ha entendido un poco que tiene que ser competitiva más allá de la pertenencia a una comunidad o al lugar donde se desarrolla la actividad. Todos pedimos lo mismo: oportunidad", sostuvo.

Empresas preparadas para competir

Actualmente Capsemija reúne a unas 30 empresas de diferentes rubros. Entre ellas hay firmas dedicadas al transporte de cargas y personal, talleres mecánicos, metalúrgicas, movimiento de suelo, mantenimiento de caminos, provisión de agua, indumentaria y servicios generales.

"Las empresas que están dentro de la cámara están todas preparadas, tienen todos sus papeles en orden y tienen experiencia", afirmó.

También explicó que, aunque las grandes constructoras suelen quedarse con los contratos principales, terminan necesitando proveedores locales para cubrir múltiples servicios.

"Una empresa muy grande no puede hacer todo. Nosotros ya hemos brindado servicios vinculados a logística, indumentaria, provisión de agua y distintas necesidades operativas", señaló.

Inversiones y desarrollo local

"Necesitamos que exista inversión porque esas inversiones nos van a desarrollar a nosotros, los que somos más chicos", expresó. Aballay y agregó: "El tema no se trata de cerrar las puertas, sino todo lo contrario. Si viene una empresa grande va a necesitar bienes y servicios de la comunidad".

Para Capsemija, la combinación entre la futura Zona Franca, los proyectos mineros en desarrollo y la infraestructura logística proyectada puede convertirse en uno de los principales motores económicos para Jáchal durante los próximos años.