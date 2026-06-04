Las autoridades sanitarias de San Juan advirtieron que este año el brote de gripe se adelantó y que desde hace varias semanas se registra un incremento sostenido de casos de enfermedades respiratorias en la provincia. La situación ya se refleja en una mayor demanda de atención en centros de salud y servicios de urgencia.

La referente de Vigilancia Epidemiológica, Yanina González, explicó que el aumento de casos comenzó a observarse entre dos y tres semanas atrás y que actualmente el virus que predomina en la provincia es la influenza.

"Ya notamos que hay muchas personas. El aumento de casos viene siendo notorio y por lo menos hace dos o tres semanas atrás viene aumentando esta curva de casos", indicó la especialista.

Según explicó, si bien el crecimiento de enfermedades respiratorias es habitual durante los meses más fríos del año, en esta oportunidad el brote se adelantó respecto de lo esperado para la temporada invernal.

La circulación viral está impulsada tanto por factores climáticos como por cambios en los hábitos de la población. Las bajas temperaturas favorecen la permanencia en espacios cerrados, con menor ventilación y mayor contacto entre personas, condiciones que facilitan la transmisión de virus respiratorios.

Influenza, el virus predominante

De acuerdo con los datos epidemiológicos, la influenza es actualmente el virus respiratorio de mayor circulación en San Juan. También se detectan otros agentes virales como SARS-CoV-2, causante del COVID-19, metaneumovirus y parainfluenza.

González señaló que el incremento de contagios ya tiene impacto en el sistema sanitario. "Eso mismo se nota reflejado en la saturación de los servicios de salud, en los centros de salud y las urgencias", afirmó.

Ante este escenario, las autoridades insistieron en la importancia de reforzar las medidas preventivas para reducir la transmisión comunitaria.

Vacunación y medidas de prevención

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la vacuna antigripal continúa disponible en todos los centros de salud de la provincia y en el Vacunatorio Provincial, tanto en horario matutino como vespertino.

Los grupos priorizados para recibir la dosis son los niños de entre 6 y 24 meses, los mayores de 65 años, las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y las embarazadas.

Además, las gestantes también pueden acceder a la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), una herramienta destinada a proteger a los recién nacidos frente a infecciones respiratorias graves.

Las recomendaciones sanitarias incluyen el lavado frecuente de manos, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar, ventilar los ambientes cerrados y evitar compartir utensilios de uso personal.

Asimismo, se aconseja que las personas con síntomas respiratorios limiten su participación en reuniones sociales o actividades con gran concurrencia para evitar nuevos contagios.

"Seguimos a tiempo de vacunarnos", remarcó González, al insistir en que la inmunización continúa siendo una de las principales herramientas para prevenir complicaciones asociadas a la gripe y otras infecciones respiratorias.