Silvina Débora Álvarez, hermana del músico Cristian "Pity" Álvarez, declaró este viernes 6 de noviembre como última testigo en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Durante su exposición, describió las dificultades que atraviesa el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, reconstruyó lo que su hermano le contó sobre el crimen y pidió disculpas a los familiares de la víctima.

La mujer brindó testimonio durante aproximadamente media hora ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. Su declaración estuvo centrada en la situación personal del cantante, su relación con Díaz y los problemas de consumo que, según relató, afectan su vida cotidiana.

Uno de los momentos más fuertes de la audiencia se produjo cuando Silvina describió las dificultades de su hermano para alimentarse y mantener una rutina. "Cristian puede pasar días sin comer. Está en estados en los que no percibe si es lunes, martes o miércoles, si es de día o de noche", afirmó.

También explicó que su familia intentó ayudarlo durante años y que su madre, Cristina Congiú, consultó a numerosos profesionales de la salud mental. Sin embargo, señaló que resultaba complicado intervenir debido al entorno del artista y su acceso a las drogas.

Qué dijo la hermana de Pity Álvarez sobre el crimen

Durante su declaración, Silvina relató que su hermano conocía a Cristian Díaz porque le compraba drogas y aseguró que ambos atravesaban problemas de consumo de pasta base.

Además, sostuvo que el músico había sufrido situaciones de hostigamiento en el barrio Samoré, donde ocurrió el homicidio. Según su testimonio, Pity le contó que aquella noche sintió un miedo extremo y que intentó calmar una discusión, pero terminó sintiéndose acorralado.

La mujer también se refirió al comportamiento que conocía de su hermano antes del crimen. "Jamás en mi vida lo vi pelearse. Nunca lo vi agresivo, ni siquiera en estados de consumo", manifestó.

No obstante, reconoció el impacto que le provocó enterarse del homicidio y expresó que el episodio marcó profundamente a toda la familia.

Hacia el final de su declaración, Silvina se dirigió a los familiares de la víctima y les pidió disculpas por lo sucedido. "Les pido disculpas con el corazón. Sé lo que deben estar pasando, lo entiendo perfectamente", expresó.

Asimismo, aseguró que su hermano siente angustia por la muerte de Díaz y que, de acuerdo con sus conversaciones, reconoce que existe un daño irreparable.

La preocupación familiar por la salud del músico

La hermana del cantante ya había manifestado públicamente su preocupación por el estado de salud mental de Pity. En entrevistas anteriores sostuvo que el tiempo que permaneció detenido y el aislamiento durante la pandemia profundizaron sus dificultades.

También describió episodios de temor constante y comportamientos que, según su interpretación, reflejan los problemas que enfrenta para relacionarse con otras personas.

"Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente", había relatado durante una entrevista televisiva realizada a fines de septiembre.

Silvina también cuestionó que la presencia física de su hermano en las audiencias implique necesariamente que pueda comprender plenamente el desarrollo del proceso judicial. Estas apreciaciones forman parte de su perspectiva familiar sobre la situación del artista.

Cómo sigue el juicio contra Pity Álvarez

Con la declaración de Silvina Álvarez concluyó la etapa testimonial del proceso por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018.

El juicio ingresó en su tramo final con los alegatos de las partes. Según el cronograma previsto, la fiscalía expondrá sus argumentos el miércoles 11 de noviembre, mientras que la defensa del músico lo hará el viernes 13.

El tribunal deberá evaluar las pruebas reunidas durante el debate y los planteos de las partes antes de resolver la situación judicial del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.