Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 después de finalizar séptimo en el Gran Premio de España. Sin embargo, una de las imágenes más emotivas de la jornada llegó después de cruzar la meta, cuando el piloto de Alpine recorrió el circuito de Madrid flameando una bandera argentina. Detrás de aquel gesto había una historia especial.

La bandera llegó a sus manos gracias a Gabriel Andrijciw, un argentino que trabajó como comisario de pista y que justamente disputaba su primer Gran Premio como marshal de la Fórmula 1. El encuentro se produjo cuando Colapinto estaba a punto de regresar a boxes luego de finalizar la carrera.

Andrijciw esperaba al piloto argentino y, cuando tuvo la oportunidad, le alcanzó la bandera. Colapinto decidió entonces continuar algunos metros con la insignia nacional desplegada desde su Alpine, una escena que rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos.

“Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela”, contó posteriormente el piloto. Además, destacó la enorme cantidad de banderas argentinas que pudo observar en las tribunas durante todo el fin de semana.

La emoción también llegó a la familia del comisario. Sofía, una de sus hijas, contó en redes sociales que su padre había llevado la bandera especialmente para mostrarle su apoyo a Colapinto y destacó la felicidad que sintió al verlo flamearla frente a miles de espectadores.

Horas más tarde, el propio Colapinto publicó una fotografía junto a Andrijciw y volvió a agradecerle el gesto: “El ídolo que me dio la bandera. Gracias crack!!!!!”.

Una gran carrera para Colapinto

El momento coronó otro destacado fin de semana para el argentino. Colapinto terminó séptimo en España y sumó seis puntos para el campeonato, después de haber conseguido el noveno puesto en el Gran Premio de Italia.

Con ese resultado, el piloto de 23 años quedó ubicado en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos y redujo su distancia respecto de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, a 14 unidades.