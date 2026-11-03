En medio de los preparativos para la histórica visita del papa León XIV a Córdoba, prevista para noviembre, comenzó a conocerse uno de los elementos religiosos que tendrá un lugar especial durante la celebración litúrgica. Se trata de una cruz procesional dorada, con más de un siglo de historia, que pertenece al Monasterio Santa Catalina de Siena y que fue seleccionada para acompañar al Santo Padre durante la misa.

La pieza, conservada por las monjas dominicas, data de finales del siglo XIX o principios del XX. Aunque la comunidad religiosa desconoce la fecha exacta y el lugar donde fue adquirida, durante generaciones ha formado parte de las celebraciones más importantes del monasterio.

Entre ellas se encuentran la festividad de Santa Catalina, la Pascua y las profesiones solemnes de las religiosas. Ahora, este símbolo religioso tendrá un protagonismo especial ante miles de fieles que se reunirán para participar de la celebración presidida por León XIV.

Cómo fue elegida la cruz que acompañará al Papa

La selección estuvo a cargo de Javier Berdenelli y Pablo Márquez, responsables de coordinar los elementos litúrgicos que se utilizarán durante la misa papal en Córdoba.

Durante los preparativos, ambos se comunicaron con el Monasterio Santa Catalina de Siena para solicitar el acondicionamiento de cálices y ornamentos religiosos.

En ese intercambio, consultaron a las hermanas dominicas si contaban con una cruz procesional. Las religiosas presentaron la histórica pieza dorada, que finalmente fue seleccionada por sus características artísticas y su valor patrimonial.

De esta manera, un objeto que durante décadas acompañó las celebraciones internas del monasterio pasará a formar parte de uno de los acontecimientos religiosos más importantes previstos en Córdoba.

El particular significado de la cruz dorada

La cruz presenta una característica que la diferencia de las utilizadas habitualmente en las procesiones religiosas.

Mientras que tradicionalmente la imagen de Cristo mira hacia adelante durante el recorrido, esta pieza permite que los fieles que caminan detrás puedan contemplar su rostro.

Esta particularidad tiene un profundo significado espiritual para la comunidad dominica, ya que representa la idea de seguir los pasos de Cristo y mantener la mirada puesta en Él durante el camino.

Sor Mercedes, integrante del monasterio, explicó el sentido que tiene esta disposición para las religiosas: "Caminamos detrás de Él y lo vamos mirando a Él, peregrinamos mirándolo a Él".

La emoción de las monjas por participar de la visita papal

Para las hermanas dominicas, la elección de la cruz representa una oportunidad especial de participar en la histórica visita del pontífice, incluso desde su vida de oración y recogimiento.

La comunidad se encuentra trabajando en el acondicionamiento de la pieza para que pueda ser utilizada durante la celebración.

"Que esta cruz que tanto nos acompaña acá en el monasterio pueda ahora también ser la guía en esta misa que vamos a compartir con el papa León XIV es un gozo muy grande", expresó sor Mercedes.

Así, la cruz que durante más de un siglo acompañó las celebraciones religiosas de las dominicas será uno de los símbolos que formarán parte de la misa papal en Córdoba, un acontecimiento que también genera una gran expectativa entre los fieles sanjuaninos que se preparan para viajar a la provincia vecina.