La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, apenas dos días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, provocó una nueva crisis dentro de la derecha brasileña. El senador abandonó el país en medio de investigaciones judiciales y dejó abierta una disputa por el liderazgo de la oposición, mientras el presidente reelecto busca alcanzar acuerdos en el Congreso.

El episodio ocurrió este martes 27 de octubre, justamente cuando Lula celebraba su cumpleaños número 81. La partida de su principal adversario electoral modificó el escenario político brasileño y generó interrogantes sobre el futuro del Partido Liberal (PL), que había respaldado la candidatura presidencial de Bolsonaro.

Flávio había asegurado, después de su derrota electoral, que permanecería en Brasil para organizar a la oposición. Sin embargo, su decisión de viajar a Estados Unidos se produjo en medio de una orden del Supremo Tribunal Federal que le exigía entregar sus pasaportes y le impedía abandonar el territorio brasileño.

La Policía Federal canceló sus documentos después de que incumpliera la disposición judicial. Aunque las circunstancias de su salida todavía son investigadas, autoridades estadounidenses confirmaron que el país le otorgaría visas al senador y a su familia.

Lula busca acuerdos en el Congreso tras la salida de Bolsonaro

La ausencia de Flávio Bolsonaro también tiene consecuencias para el gobierno de Lula, que deberá negociar con un Congreso donde las fuerzas opositoras mantienen una presencia importante.

El presidente brasileño necesita alcanzar entendimientos con el denominado Centrao, un conjunto de partidos de centro y derecha que, aunque respaldaron a Bolsonaro durante las elecciones, suelen negociar acuerdos parlamentarios con el gobierno de turno.

Según explicó a TN el analista político Marco Teixeira, de la Fundación Getúlio Vargas, la salida del excandidato afecta la capacidad de conducción del bolsonarismo.

"La fuga debilita el apellido Bolsonaro", sostuvo el especialista.

El Partido Liberal conserva una representación significativa en el Congreso, pero la ausencia de su excandidato presidencial podría dar mayor autonomía a los dirigentes moderados para negociar con el oficialismo.

En este contexto, Lula tendría nuevas posibilidades de construir acuerdos legislativos, aunque deberá conseguir los apoyos necesarios para avanzar con sus iniciativas.

La derecha brasileña enfrenta una disputa por el liderazgo

La partida de Flávio Bolsonaro también profundizó los interrogantes sobre quién encabezará la oposición durante los próximos cuatro años.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, permanece detenido tras recibir una condena de 27 años de prisión por su participación en una trama golpista. A esta situación se suma que Eduardo Bolsonaro también se encuentra en Estados Unidos.

Frente a este escenario, una de las figuras que podría asumir mayor protagonismo es Michelle Bolsonaro, ex primera dama y senadora electa, quien mantiene una importante influencia entre los votantes evangélicos.

Sin embargo, otro dirigente que aparece en el centro de las negociaciones es Tarcísio de Freitas, gobernador reelecto de San Pablo y exministro de Infraestructura durante la presidencia de Jair Bolsonaro.

De Freitas pertenece al partido Republicanos y mantiene vínculos políticos con el bolsonarismo, aunque representa un espacio diferente dentro de la derecha brasileña.

Después de las elecciones, el gobernador llamó a construir una oposición unificada y aseguró que su sector deberá controlar las decisiones del próximo gobierno y presentar propuestas.

Por su parte, Teixeira consideró que la ausencia de Flávio podría modificar el equilibrio de poder dentro de la oposición y ampliar el protagonismo de De Freitas.

Mientras tanto, la familia Bolsonaro conservará presencia parlamentaria a través de Michelle, Carlos y Renán Bolsonaro, además de Renato Bolsonaro, hermano del expresidente.

La reorganización opositora se produce en un momento decisivo para Brasil, con Lula preparándose para un nuevo mandato y un Congreso donde los acuerdos entre diferentes fuerzas políticas serán fundamentales para la gobernabilidad.